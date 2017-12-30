罕病女孩 彈琴作曲還畫LINE貼圖

2017-12-30 13:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ╱台北報導



自幼罹患線狀體肌肉病變的19歲女孩陳婉坪，有著常人難及的樂觀與韌性，不為自己的未來設限。 記者羅真／攝影 分享 facebook

19歲女孩陳婉坪自幼罹患線狀體肌肉病變，2歲氣切、12歲脊柱側彎，視聽力都弱化，長年仰賴輪椅與多項輔具，一天光進食就得花上7小時。她卻一路學鋼琴、譜曲、作畫、參與演出、設計LINE貼圖，今年考上國立台北科技大學攻讀互動設計。

她用氣音說，「我不為自己的未來設限，還有更多夢想要完成。」

線狀體肌肉病變是一種罕見疾病，發生率約五萬分之一，患者的肌肉細胞有顯著線狀體沉積，顏面肌、四肢、軀幹的肌肉張力低、疲軟無力。新生兒時期就發病的患者，可能有吸吮與吞嚥困難、呼吸窘迫等問題，目前沒有積極治療方式。

陳婉坪一出生就臉色發黑送加護病房，一度測不到腦眼訊號、聽力、也沒有吞嚥能力，因反覆感染長期住院，兩歲半氣切後才離開醫院回家，但長期臥床，起身、穿衣、如廁、進食全仰賴家人協助。

陳婉坪的母親鄧芝蘭說，她原本天天以淚洗面，但一名治療師告訴她，婉坪總是將自己畫得比別人大、眼睛又大又閃亮、肢體動作向外張開，似乎有著與生俱來、由內而生的希望跟勇氣，能推動她突破受限的肢體行動，這番話讓鄧芝蘭就此改觀。

氣切、長期臥床的婉坪，告訴母親想參加合唱團、想學鋼琴，她努力在鋼琴椅上坐直，手無力就接受老師建議綁著手指練習，一綁兩年。小學時，她曾參與罕病基金會、歡呼兒協會的公開音樂會發表演奏，至今雖因病無法再彈奏，但仍透過電腦作曲。喜愛創作的她也曾經設計LINE貼圖「芒果貓」。