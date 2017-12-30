基本工資調漲 107年多項新制攸關荷包

2017-12-30 13:21 中央社 台北30日電



107年元旦起有多項新制，基本工資調整為月薪新台幣2萬2000元、時薪140元，預估205萬受惠；此外，飲料店及麵包店等7大類商家不得免費提供購物塑膠袋；對向駕駛也要避讓救護消防車，否則被吊照。

基本工資調整之際，勞保投保薪資分級表第一級的月投保薪資改為2萬2000元，影響302萬勞工，每人平均每月勞保支出將多2到21元。勞工退休金月提繳工資分級表，第18級月提繳工資為2萬2000元，受益勞工約有128萬餘人。

健保費第一級投保金額連動調整為2萬2000元，影響300萬人，每人每月保費增加2至14元。健保第2類被保險人（職業工會）、第3類被保險人（農、漁民）最低投保金額，都調整為2萬4000元，共影響506萬人，每人每月健保費各增加33元、17元。

醫藥新措施值得注意的是肝炎防治的切身權益，衛生福利部疾病管制署提供滿1歲的幼兒可接種公費A型肝炎疫苗，健保則加碼給付全口服的C肝新藥，預算達到42.5億元，治療人數增為1萬7000人，藥品種類增為5款，第一型、第二基因型的C肝患者都可受惠。

在環保新規定方面，習慣外帶茶飲、咖啡「一袋一杯」的店家和消費者要注意，因為禁止提供免費塑膠袋管制對象由7大類擴大為14類，消費者在生活中做環保，不妨自備購物袋，或重複塑膠袋，減少塑膠袋垃圾；消費者若需要塑膠提袋，就要付費購買。

新增7大類商家包含藥妝美妝店及藥局、醫療器材行、3C店家、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等，估計共約8萬家，預估一年可再減少約15億個塑膠袋。

含塑膠微粒化妝品及個人清潔品6大類也禁止製造、輸入，新措施的用意在於減少磨砂洗面乳、去角質沐浴塑等產品中的塑膠柔珠、塑膠微粒污染水體，危害海洋生物，甚至進入食物鏈。

多項交通新制上路；其中，車輛在路上遇到執行任務的救護車、消防車等緊急車輛，避讓方式有更明確規定，對向車也應避讓，違者依法可罰新台幣3600元並吊銷駕照。

其他元旦起交通新措施還包括：新領牌的電動機車將核發加註電動車字樣的電動機車專屬號牌；新出廠領照的大客車、大貨車強制裝設行車視野輔助系統還有轉彎及倒車警報裝置。