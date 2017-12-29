輓聯有錯字 管碧玲：無心之過希望余光中含笑九泉

2017-12-29 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



詩人余光中告別式今天舉行，作家宇文正卻爆料，民進黨立委管碧玲送的電子輓聯上有錯字，誤將「碩德貽徽」寫成「徵」。對此管碧玲表示，電子輓聯是由高雄市殯葬管理處的管理平台統一處理，而管理平台本身的選項就是錯誤的，才會導致電子輓聯顯示錯字，她會盡速請市政府改正。

管碧玲也說，她也會向余老師家人表達歉意，希望這個無心之過，能讓余光中老師含笑九泉。