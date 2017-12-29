永懷余光中 馬英九：二等景星勳章也不足表彰其貢獻

2017-12-29 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



文壇巨擘余光中14日病逝享壽90歲，前總統馬英九下午透過臉書，以「永懷余光中老師」為題表達悼念。圖／擷自馬英九臉書 分享 facebook

文壇巨擘余光中14日病逝享壽90歲，上午在高雄市立殯儀館景行聽舉行告別式，前總統馬英九和國民黨主席吳敦義先後到場悼念。馬英九下午透過臉書，以「永懷余光中老師」為題表達悼念，他強調，十多年前，余老師積極響應中山女中國文老師李素貞發起的「搶救國文運動」，以及今年發生的文言白話之爭，余老師都毫不猶豫地反對降低文言文的比例，捍衛中文；一路走來，始終如一。

馬英九表示，他從高中開始讀余老師的散文，如「左手的繆思」、「掌上雨」，深感溫馨雋永，歷久彌新。他1974年的新詩「鄉愁四韻」，還被編為民歌，傳唱一時，帶動臺灣本土的民歌運動，歷久不衰；特別令人欽佩的評論文，當屬1979的「從西而不化到西而化之」（此文收錄在2009年九歌出版的《分水嶺上》）。

馬英九說，余老師學貫中西，拿到美國英美文學碩士學位，回台灣歷任中文系主任。他一向不喜西化的中文，「從西而不化到西而化之」，就是一篇切中西化中文之弊、凸顯簡潔中文之美的傑作。余老師在文中列舉了57個生動實例，說明如何避免中文西化，讓人見識到到其中英文造詣之深、治學之勤，與捍衛中文的責任感之強。他每到一個公職機關服務之初，必將本文影印給同仁參考，對避免西化中文幫助極大。

馬英九也讚，一位大師級的學者，如此費心對讀者後輩諄諄善誘，文字又如此流暢幽默，令人愛不釋手，一讀再讀，獲益良多。香港作家稱他是「用中國文字意象之第一人」、「語言的魔術師，香江第一才子」，良有以也。哲人已遠，留下無比珍貴的文化遺產，與霽月光風的人格典範。他2年前頒贈二等景星勳章給余老師，仍不足以表彰他對國家社會的巨大貢獻。