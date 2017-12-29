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法務部喜迎新年 邱太三為地檢署爭取3批生力軍上路

2017-12-29 17:32聯合報 記者何烱榮╱即時報導

法務部長邱太三今天下午到彰化地檢署主持署史館用典禮。記者何烱榮／攝影
法務部長邱太三今天下午到彰化地檢署主持署史館用典禮。記者何烱榮／攝影
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法務部長邱太三今天下午說，再過兩天就是新的一年，法務部將增加書記官、法警和錄事觀護人共 100名員額，也向國防部借調15名軍法官將派任第一線擔任專辦軍法案件的檢察事務官，另有8名律師要報到，接受一年司法訓練後轉任檢察官。

彰化地檢署今天下午舉行署史發表會，檢察長黃玉垣邀請邱太三、檢察總長顏大和、台中高分檢察長江惠民，以及都曾任彰檢檢察長的法務部常務次長張斗輝、台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台南高分檢檢察長謝榮盛、花蓮高分檢檢察長林朝松、金門高分檢檢察長鄭文貴、台中地檢署檢察長張宏謀一起為署史館剪綵。

邱太三說，審檢分隸後，各地檢署和法院的人力編制與預算落差愈來愈大，這次司改會議，他向總統蔡英文反映各地檢署人力嚴重短缺的現況，總統同意108年先增加100個員額，其中書記官和法警各42名，觀護人和錄事各8名。再過幾天就是新的一年，將由高檢署檢察長王添盛邀請各地檢署檢察長討論如何分配這些員額。

「律師轉任法官已實施多年，明年元旦將有第一批律師轉任檢察官。」邱太三說，這8名律師在新年報到後接受一年的司法官訓練，再分發到地檢署，這是法務部即將上路的新制度，相信未來可以紓解第一線檢察官不足的壓力。

法務部今年首度開放律師申請轉任檢察官，10月初截止報名，共有24名律師申請，經檢察官遴選委員會審查書狀，有18名進入第二階段的面試，最後錄取8名。

法務部長邱太三（右）今天下午到彰化地檢署，由檢察長黃玉垣引導參觀彰檢署史館的歷史...
法務部長邱太三（右）今天下午到彰化地檢署，由檢察長黃玉垣引導參觀彰檢署史館的歷史文物。記者何烱榮／攝影
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邱太三台灣高等法院面試
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