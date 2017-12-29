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新北鐵腕拆懸空頂樓 拆除費全體市民埋單

2017-12-29 00:21聯合報 記者陳珮琦／新北報導

三重仁愛街357巷一棟3層透天厝頂樓違建荒廢傾斜，違建搖搖欲墜，隨時都有可能砸下...
三重仁愛街357巷一棟3層透天厝頂樓違建荒廢傾斜，違建搖搖欲墜，隨時都有可能砸下來。 記者陳珮琦／翻攝
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新北市三重仁愛街357巷子的三層樓透天厝頂樓違建荒廢傾斜，懸空搖搖欲墜。新北市拆除大隊日前要求屋主自拆除遭拒後，在考量公安，昨天鐵腕強制拆除，但因議會仍未審查通過「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」，15萬元拆除費是由全民埋單。

「非常不公平。」新北市工務局長朱惕之指出，目前六都僅台北市訂有自治條例，可以要求所有權人支付違建拆除費用，全新北市有高達19萬件違建，工務局呼籲議會儘速通過相關自治條例，讓不肖業主負擔違建拆除費用，落實社會公平正義原則，也確保民眾生命財產安全。

儘管新北市府高分貝呼籲通過自治條例，但藍綠黨團態度保留。議員坦言，違章案件是最常見的選民服務案件，但有選民檢舉要拆除，也有屋主拜託不要拆，常讓議員左右為難。

三重仁愛街357巷一棟3層透天厝頂樓違建荒廢傾斜，違建搖搖欲墜，新北市拆除大隊昨...
三重仁愛街357巷一棟3層透天厝頂樓違建荒廢傾斜，違建搖搖欲墜，新北市拆除大隊昨天強制拆除。 記者陳珮琦／翻攝
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新北市議會國民黨團書記長黃永昌表示，由於每次會期要審查的案子太多，加上許多議員有很多不同意見，才會一延再延。民進黨團總召林秀惠說，中和頂樓出租套房違建已嚴重危及公安，當然支持市府強制拆除，但自治條例內容尚未進行到逐條審查，目前無法表態支持與否。

新北市拆除大隊本月26日接獲三重區公所通報，三重區仁愛街357巷一棟三層透天厝頂樓違建嚴重傾斜，隨時都有可能砸落；路過行人抬頭一看都被這景象嚇到，附近鄰居也多次向屋主反映，但屋主始終置之不理 。

拆除大隊獲報後，立即派員趕往現場，拉起封鎖線勘査，認定該頂樓違建已嚴重威脅到周邊住戶及民眾出入安全，屋主甚至揚言「誰敢拆，就跟誰拚命」。在考量公安之下，拆除大隊昨天出動大批人車，強制執行樓頂違建拆除。

據悉，這處頂樓違建荒廢多年，屋主用來堆放雜物，並沒有出租，拆除大隊昨天上午即派員進場搭蓋施工鷹架，拆除違建。拆除大隊估計，拆除經費約15萬元，礙於收費自治條例仍卡在議會，這筆拆除費用要由全民埋單。

違建公安
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