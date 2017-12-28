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無國籍藏人避盤查 做粗工也得穿西裝

2017-12-28 19:51中央社 台北28日電

流亡藏人札西慈仁來到台灣已將近20年。回想取得台灣身分證的過程，札西說，缺乏國籍身分，在台生活最大困難就是就業、就醫；為了避免警察盤問，連做粗工也得穿西裝才敢上街。

法律扶助基金會與台灣人權促進會今天舉辦「國界上的漂流者」新書發表會。書中主角之一的札西現身說法，述說自己從印度流亡到台灣的過程。立法委員林麗蟬、陳曼麗等人也出席這場活動。

札西於1966年出生於喀什米爾，是第二代流亡藏人。他在1998年為了推動西藏人權運動來到台灣，並在西藏精神領袖達賴喇嘛2001年來台前夕取得台灣居留權，隨後於2004年取得台灣身分證。

談起流亡藏人在台灣的生活的困難，札西說，過去因為沒有國籍身分也沒有居留權，就業、就醫這些最基本維生需求都非常困難。「我們（藏人）長得黑黑的，看起來就跟台灣人不一樣」，怕被警察盤查，雖然在工地做事，走在街上還得穿西裝。

札西現在擔任西藏台灣人權連線理事長，也是台灣西藏人福利協會會長。就他所知，目前在台灣還有約18名流亡藏人尚未取得身分證，流亡藏人們會互相幫助，協助這些無法取得工作的藏人維持基本生計。

他在「國界上的漂流者」書中也提到，藏人們深信這些種種困難，都是自己的「業」，生氣、難過也沒用，只能好好接受，但也不能消極空等，要繼續努力。

札西說，流亡藏人們能理解，台灣政府必須經過嚴格審核才能授與流亡藏人居留權，但在這段等待過程中，流亡藏人必須面對非常嚴峻的生計考驗，因此期盼政府能盡速通過難民法，保障弱勢族群權益。

此外，札西也在會中特別感謝台灣非政府組織（NGO）對流亡藏人的協助與照顧；並逐一為在場的NGO代表人員獻上西藏禮巾「哈達」表示謝意。

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