台韓青年度假打工名額增 每年各800人

2017-12-28 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部今天宣布，經過和韓國磋商達成協議，互相增加度假打工簽證名額，明年元旦開始，名額從原本的各600人，增加為每年各800人。

外交部指出，「台韓青年度假打工備忘錄」於民國99年11月23日簽署，自100年1月1日起生效實施，台韓兩國18歲到30歲青年可申請一年效期簽證前往對方國家度假兼以打工補貼旅遊生活費用，備忘錄實施6年來，頗受兩國青年歡迎，申請人數逐年攀升，雙方從去年元旦開始，名額增為各600人。

外交部表示，考量雙方青年度假打工需求持續增加，且來台度假打工的韓國青年為所有合作國家之冠，有效深化台韓青年交流，此為增進兩國友誼與互動，和韓國磋商達成協議，雙方將自明年1月1日起，相互擴增度假打工簽證名額至每年800人。

外交部呼籲，有計畫赴韓國度假打工的青年朋友，可瀏覽外交部「台灣青年FUN眼世界」網站http://youthtaiwan.net，或向韓國駐台機構「駐台北韓國代表部」查詢，瞭解韓國度假打工簽證申辦資訊。