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總統：原轉會調整議程 聽取礦業法意見

2017-12-28 17:13中央社 台北28日電

總統蔡英文今天主持總統府原轉會第4次委員會議，原轉會調整議程，要聽取委員對礦業法以及諮商同意權的意見；另外，蔡總統特別提到，促進轉型正義條例並沒有排除原住民

蔡總統今天在總統府主持「原住民歷史正義與轉型正義委員會」第4次委員會議。

蔡總統提到，原轉會正式運作已滿1年，過去這1年來，透過原轉會委員的參與，已驗證了，政府與原住民族各族代表一起坐下來面對歷史、尋求共識的機制，「基本上是可以運作的」。

她說，轉型正義非得坐下來談不可，只有單方面意見的轉型正義很難走向真正的和解，原轉會就是一個坐下來進行對話與協商的機制。

蔡總統指出，面對歷史遺留的傷痕或者錯誤，並不是容易的事，也不見得總是有立竿見影的效果，但她相信「我們走在正確的道路上」，原轉會的每一次討論，都朝著台灣社會的真相與和解，跨出關鍵的步伐。

她說，原住民的土地議題，有3塊關鍵的拼圖，在追溯歷史真相時是不可以缺少的，那就是農業委員會林務局、台灣糖業股份有限公司以及國軍退除役官兵輔導委員會土地取得的過程，今天原轉會繼林務局之後，拼上第二塊拼圖，邀台糖報告，往後還會邀請退輔會提報告。

蔡總統提到，立法院日前三讀通過促進轉型正義條例，為威權統治時期的轉型正義工作確立了制度上的基礎，她知道，有些族人擔心政府的轉型正義工作會不會忽視，甚至排除原住民，她必須鄭重地指出「促轉條例並沒有排除原住民」，根據促轉條例規定，在威權統治時期，曾經遭受到人權侵害的族人，都可以在促轉會正式成立以後，依法申請調查。

她說，原住民族在不同的政權統治下，承受了不同性質的痛苦與差別待遇，這些都是原轉會致力面對，也希望帶動整個國家社會逐步解決的課題。

另外，蔡總統說，她知道近期許多委員與族人相當關切礦業法修法的議題，特別是代表太魯閣族的帖喇．尤道委員，經過和帖喇．尤道事先的溝通，原轉會願意調整議程，充分聽取大家對礦業法以及諮商同意權的意見。

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