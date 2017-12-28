台灣拚攬才 國發會擬訂新移民法

2017-12-28 17:50 中央社 台北28日電



台灣出生人口減少，工作人力降低，國發會將通盤檢討現行移民法規，規劃訂新移民法。國發會主委陳美伶今天說，盼把過往以國安為考量的移民法，轉而關注產業需求。

「入出國及移民法」民國88年制定，立法目的在於統籌入出國管理、規範移民事務，確保國家安全、落實移民輔導，比起其他國家移民法規，鎖定吸引國際專業人才、充裕勞動力供應等目標不同。

台灣國受到少子化及高齡化衝擊，面臨人才及人力雙重缺口，行政院長賴清德21日召開第三次「育人攬才及移民政策專案會議」指示，請國發會盤點台灣移民管道，包括目前已開放移民路徑、建議新增可開放路徑，以及有爭議但不失為可行路徑等項目，並配合移民政策規劃，通盤檢討現行移民相關法規，規劃研擬新移民法。

國發會主委陳美伶今天表示，入出國移民法主要仍由警政系統負責，顯見台灣把移民當成國家安全來管理，非以延攬人才機制為主，且法規複雜又層層節制，台灣基本上是很不歡迎移民的國家，雖然現今有部分規範放寬、轉向，但與實際需求仍有落差。

陳美伶指出，104年台灣工作年齡人口達到1737萬人高峰後，去年已開始縮減，預估119年將續降至1516萬人，台灣面臨人力短缺挑戰，移民法規不改不行，像是日本透過改變相關法規，一年就引進15萬國外工作人口，補齊產業缺口，讓她印象深刻。

她表示，今年出生人口恐怕不到20萬人，代表22年後，僅不到20萬人投入就業人口，產業人力絕對會有缺口，需要補足，從經濟面上來看，得靠外來移民補足，但要通盤考量，確保不會占用到國人工作機會。

陳美伶說，不管是藍領、白領、技術勞工移民，台灣要創造友善移民環境，國發會將通盤檢討現行移民法規，未來假使新移民法公布實施，舊法可能廢止或縮小管理範圍，希望新移民法讓台灣面對未來少子化等問題時，依舊可維持整體競爭力。