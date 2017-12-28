北市報業公會 羅國俊當選理事長

相關新聞
農保擴大對像 租地小農青農3萬人可納保2017-12-27 20:25
民進黨挺私幼公共化 在野黨盼增加公幼2017-12-27 19:28
羅國俊當選 台北市報業公會第33屆理事長2017-12-27 18:36
「謝系」是花媽心內跨不過的那個檻2017-12-27 16:14
評／警察菩薩心？混水摸魚的丟包策略2017-12-27 15:25
被腦殘決策套死…為何台灣淪為蚊子館王國？2017-12-27 13:24
李翔宙訪印尼 新南向力推工程導入合作2017-12-27 12:41
核能學會：中央非核、地方非煤 百姓只能用愛發電2017-12-27 12:40
與「公主」長跑十年成泡影 黃健維出身書香世家2017-12-27 11:22
同婚訴訟再遭駁 呂欣潔批政府：選舉完就放旁邊2017-12-27 11:14
看見非公民遊行 移工盟：相關政策亦有投票權2017-12-27 11:12
強化招生衝刺南向 僑委會3+4僑生技職專班前進緬甸宣導2017-12-27 10:47
傳王文洋千金爆婚變 當街熊抱御用婚禮攝影師2017-12-27 09:53
評／詐欺罪輕判 要如何讓大陸相信台灣司法？2017-12-27 09:30
多元數位學習 中市引進PaGamO線上遊戲共學平台2017-12-27 10:30
新北歡樂耶誕城AR、VR遊戲體驗 12/21起一路玩到跨年2017-12-22 10:44
邀青年搬回市中心 高雄蛋黃區蓋共合社宅2017-12-22 10:05
熱門文章
傳王文洋千金爆婚變 當街熊抱御用婚禮攝影師2017-12-27 09:53
國安局提供假情資？周刊：蔡英文識破震怒嚴懲2017-12-27 16:31
上校父親43年前殉職 女兒：我的祖國是中華民國2017-12-27 16:37
與「公主」長跑十年成泡影 黃健維出身書香世家2017-12-27 11:22
王定宇想靠「不對稱戰力」取勝 網轟：幹話王2017-12-27 13:08
闖營區耍官威…役政署長請辭 將改任內政部參事2017-12-27 09:12
護照出包遭懲 前領務局長：飛來橫禍難以置信2017-12-28 07:03
法官在判決書諷「異於常人」 勞動部長：尊重判決書2017-12-27 09:45
悍馬車翻覆折損1位副連長 金防部：同型車全面檢修2017-12-27 14:12
出包護照圖這樣畫？ 唬不了內行人2017-12-27 16:19
施政頻出包 卓榮泰坦承護照事件「太扯、太離譜」2017-12-27 23:47
護照出包╱曾銘宗爆：印製廠高層 覺得很委屈2017-12-27 14:17
新護照出包究責 中央印製廠：我們概括承受2017-12-27 10:16
共軍機艦繞台 陸軍喊：敢來就遭始料未及頑強抵抗2017-12-27 13:34
郭位：台灣核電減少空汙 救了6千人命2017-12-27 14:14
外交部推責任？ 中央印製廠：我們不會這麼講2017-12-27 11:35
護照出包 領務局長陳華玉請辭獲准2017-12-27 17:47
【重磅快評】黃志芳人走茶涼 小英疊床架屋要安插誰？2017-12-27 11:44
護照出包全民埋單 立委：外交部誰負責？2017-12-27 14:22
海官爆管理風波 陸軍退將告訴你當年陸官怎麼處理2017-12-28 01:40
悍馬車動力測試翻覆 金門陸軍副連長身亡2017-12-27 12:06
葉俊榮要和軍方討論衞哨SOP 學者：停車受檢就對了2017-12-28 01:43
預算被刪幅度全國最高 涂醒哲向市民道歉2017-12-27 16:15
【重磅快評】黃志芳人走茶涼 小英疊床架屋要安插誰？2017-12-27 11:44
新護照出包…領務局長下台 加拿大代表調回2017-12-28 00:11
護照內頁圖片出包 領務局長傳將下台負責2017-12-27 17:23
影／39歲車長疑過勞猝死家中 台鐵：工時符合勞基法2017-12-27 13:59
護照誤植美機場 卓榮泰在民進黨中執會道歉2017-12-27 18:14
林國演請辭負責 國民黨：外交部護照事件不了了之？2017-12-27 10:34
林國演耍官威請辭 鍾沛君：水果禮盒顯然不是滅火器材2017-12-27 12:01
影／UH-1H直升機最後飛行雄姿 空勤總隊正式換黑鷹2017-12-27 11:40
領務局：新版護照20萬本 成本約8千萬2017-12-27 21:58
影／《軍情站》海鷗S-70C快飛不動了 誰來接棒？2017-12-27 14:50
蔡英文交付兩個神秘信封 推薦劉櫂豪、洪國浩選縣長2017-12-27 16:39
蔡英文發紅包 民進黨黨工明年全面加薪3%2017-12-27 17:32
護照出包解釋被批硬拗 外交部：絕無說謊2017-12-27 19:49
吳秀華：國民黨台東縣黨部最慢下月底推出縣長人選2017-12-27 11:50
陸軍悍馬車翻覆奪命 金門一副連長不幸殉職2017-12-27 12:51
獨／國衛院本土空汙研究 國內這些地區急需控制2017-12-27 10:15
大幅砍勞動部預算？ 蔣萬安：最惡修法無法接受2017-12-27 11:05
留言