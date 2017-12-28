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北市報業公會 羅國俊當選理事長

2017-12-28 00:43聯合報 台北訊

聯合報系願景工作室執行長羅國俊，當選北市報業公會理事長。 圖／聯合報系資料照片
聯合報系願景工作室執行長羅國俊，當選北市報業公會理事長。 圖／聯合報系資料照片
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台北市報業商業同業公會會員代表大會昨天舉行理監事選舉，聯合報系願景工作室執行長羅國俊當選理事長。

台北市報業公會昨天舉行第三十三屆會員代表大會暨三十三屆第一次理監事會議，產生十五名理事及五名監事，聯合報願景工作室執行長羅國俊當選理事長，旺報社長黃清龍出任常務監事。

第三十三屆常務理事：項國寧、黃樹德、雷蔚馨、吳俊彥。理事：劉長裕、劉永嘉、陳志光、郭慶璋、張正、黃翠娟、張晏彰、許麗美、蘇宇暉、劉繁輝。監事：金蜀卿、袁天行、鄭淑華與顏光佑。

昨天舉行理監事會也通過由聯合報系法務室經理竇俊茹，出任該會秘書長。

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