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文總107年預算規劃1.6億 扮平台角色

2017-12-27 18:31中央社 台北27日電

中華文化總會秘書長林錦昌。聯合報系記者林河名／攝影
中華文化總會秘書長林錦昌。聯合報系記者林河名／攝影
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總統蔡英文今年3月接下文總會長後，9個月來文總改變不少，秘書長林錦昌今天說，明年文總預算規劃新台幣1.6億元，不僅要到東京辦台灣文化藝術祭，也期許扮演平台的角色。

蔡總統今年3月初接下中華文化總會會長職務，9個月以來，文總與民眾更貼近，也更年輕化。不僅到馬來西亞檳城完成「藝術卡車秀台灣」計畫，也拍了「匠人魂」系列影片，記錄台灣職人精神，並協助開創新的文化面貌，包括舉辦世大運英雄大遊行、「祈求吉慶-總統府古蹟建築光雕展演」等，都讓民眾印象深刻。

「文總敢作怪啦」，林錦昌指出，儘管文總人員有限，只有30人的情況下，仍能使命必達，團隊從一開始的緊張、害怕，到現在已能處變不驚。

文總才舉行第七屆第三次執委暨諮委會議，訂定2018年度工作計畫，明年預算規劃要有1.6億元，不過，文總是社團法人民間團體，林錦昌笑說，接下來他的工作要和民間募款、化緣。

文總副秘書長李厚慶認為，「文總目標希望能扮演平台角色」，台灣有許多具有創意的設計人才，透過文總平台，可結合公部門展現台灣軟實力。

文總也定調明年為「2018幸福共好」，不僅串連國防部今天公佈的形象短片、總統府相關活動、今年底台北101跨年煙火秀等都加入，「這樣是一加一大於二」，希望把台灣新的一年期許讓世界看到。

明年度文總最大計畫是9月到日本舉辦台灣文化藝術祭，文總副秘書長張鐵志表示，搭配9月的東京旅展，也和觀光協會、觀光局、文化部等合作，以台灣隊的概念，把台灣的音樂、市集、展覽、觀光帶到東京，展現台灣新的文化樣貌，讓日本人看到台灣不只有美食。

除了國際交流，文總也串連社區，2018年4月1日至8日舉辦「城南有意思」系列活動，透過城南散散步、城南看看書、城南聽聽歌、城南玩玩劇四大企畫，結合民眾日常的食衣住行育樂各面向，共同譜出城南最有意思的嘉年華。

而在影像時代，文總也邀請三金御用司儀賈培德擔任主持，預計在農曆過年前夕推出「賈文青相談室」網路節目，訪問各領域中年輕有話題的來賓，節目形式不拘，打破一般訪談方式，年輕又創意的方式傳播台灣文化。

另外，配合明年2月的台北國際書展，文總將在明年2月策劃獨立出版展，會以介紹台灣、荷蘭獨立出版刊物，介紹當代年輕人思維。

在兩岸交流方面，目前仍有大陸訪客拜訪文總，還未有實質合作，不過，林錦昌說：「政治的事情，文總不能解決，我們也不用衝撞，只能等兩岸和緩，春暖花才會開。」

林錦昌東京
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