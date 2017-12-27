親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
年度新聞大回顧
護照誤用美機場
基本工資3萬？
藍綠各黨拚2018
百里侯施政回顧
空汙問題待解決
政治
軍事
綜合

獨╱返台「爽用健保」 去年逾5萬人就醫花掉4億

周玉蔻罵退警是流氓挨告 出庭願致歉、退警不領情

民進黨挺私幼公共化 在野黨盼增加公幼

2017-12-27 19:28中央社 台北27日電

民進黨團書記長何欣純。 聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
民進黨團書記長何欣純。 聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
分享

民主進步黨立法院黨團書記長何欣純今天表示，私立幼兒園公共化是民眾期待方向，希望趕快做；不過，在野黨團說，應先增加非營利幼兒園及公幼

少子化問題日益嚴重，行政院長賴清德說，目標要讓生育率在西元2030年提高到1.4人，人口數不低於2000萬人；為達這項目標，將推動私立幼兒園公共化，詳細政策明年農曆年後提出。

何欣純向中央社記者表示，少子化是國家安全問題，但政策感覺上不夠具體、落實，賴清德宣示要端出更具體、可實施的政策工具，包括托育環境妥善建置、托育公共化、公私幼托比例調整等，都是民眾期待方向，希望行政院效率提高、趕快做。

中國國民黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，私幼公共化應有更明確政策說明，且應管制私幼收費，否則只補助，對提升生育率效果有限，也可能出現補助幼兒教育，卻造成私幼收費提高亂象。

時代力量黨團總召集人徐永明告訴中央社記者，私幼公共化，怎麼提供誘因？私幼性質不同，是否應先擴大非營利幼兒園比例，自然就能降低私幼太貴問題。

親民黨團幹事長陳怡潔告訴中央社記者，私幼公共化與提升公托、公幼家數還是有落差，只是治標，政府應以增設公托、公幼為施政目標，讓更多嬰幼兒可進入公托、公幼，再藉市場競爭機制，降低私幼、私托收費金額，這樣才能治本。

幼兒園公幼何欣純
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

被腦殘決策套死…為何台灣淪為蚊子館王國？

2017-12-27 13:24

傳王文洋千金爆婚變 當街熊抱御用婚禮攝影師

2017-12-27 09:53

「謝系」是花媽心內跨不過的那個檻

2017-12-27 16:14

與「公主」長跑十年成泡影 黃健維出身書香世家

2017-12-27 11:22

農保擴大對像 租地小農青農3萬人可納保

2017-12-27 20:25

評／警察菩薩心？混水摸魚的丟包策略

2017-12-27 15:25

李翔宙訪印尼 新南向力推工程導入合作

2017-12-27 12:41

核能學會：中央非核、地方非煤 百姓只能用愛發電

2017-12-27 12:40

同婚訴訟再遭駁 呂欣潔批政府：選舉完就放旁邊

2017-12-27 11:14

看見非公民遊行 移工盟：相關政策亦有投票權

2017-12-27 11:12

強化招生衝刺南向 僑委會3+4僑生技職專班前進緬甸宣導

2017-12-27 10:47

評／詐欺罪輕判 要如何讓大陸相信台灣司法？

2017-12-27 09:30

擁8座醫奉獎 修女們苦撐療養院

2017-12-27 00:31

6義籍神職人員獲身分證 「我們的心早已是台灣人」

2017-12-27 00:25

「巧克力神父」獲身分證「台灣人讓我愛上台灣」

2017-12-27 00:16

農委會談人力困境：仍會以本地人力優先

2017-12-26 23:21

政府玩數據迷思：越南觀光客 大幅成長

2017-12-26 23:18

假觀光真打工！ 越南採茶婦：一趟賺6萬 下次要帶鄰居來

2017-12-26 23:13

台鐵排骨便當加料求變 這位立委仍最愛60元基本款滷排

2017-12-26 21:15

評／侵犯少數人的人權是對的嗎？

2017-12-26 16:42

多元數位學習 中市引進PaGamO線上遊戲共學平台

2017-12-27 10:30

新北歡樂耶誕城AR、VR遊戲體驗　12/21起一路玩到跨年

2017-12-22 10:44

邀青年搬回市中心 高雄蛋黃區蓋共合社宅

2017-12-22 10:05
看更多

熱門文章

海官學生幹部戰怪獸家長？軍校釀管理風暴

2017-12-26 22:05

傳王文洋千金爆婚變 當街熊抱御用婚禮攝影師

2017-12-27 09:53

與「公主」長跑十年成泡影 黃健維出身書香世家

2017-12-27 11:22

海軍肯定海官學生貼標語「求好心切」但仍須處分

2017-12-26 23:32

上校父親43年前殉職 女兒：我的祖國是中華民國

2017-12-27 16:37

1兵炸1坦克能勝陸 作家：腦殘立委綁炸彈去炸啊！

2017-12-27 14:23

影／捕獲野生馬英九 賞蝶遊客讚「超親切」

2017-12-27 06:52

監院警告：國軍幹部「不想管不願管」出現領導危機

2017-12-27 00:12

王定宇想靠「不對稱戰力」取勝 網轟：幹話王

2017-12-27 13:08

闖營區耍官威…役政署長請辭 將改任內政部參事

2017-12-27 09:12

國安局提供假情資？周刊：蔡英文識破震怒嚴懲

2017-12-27 16:31

護照錯很大 外交部12小時才認了

2017-12-27 00:04

法官在判決書諷「異於常人」 勞動部長：尊重判決書

2017-12-27 09:45

假觀光真打工！ 越南採茶婦：一趟賺6萬 下次要帶鄰居來

2017-12-26 23:13

新版護照大出包…桃機圖誤植美機場 20萬本全毀了

2017-12-26 23:27

悍馬車翻覆折損1位副連長 金防部：同型車全面檢修

2017-12-27 14:12

出包護照圖這樣畫？ 唬不了內行人

2017-12-27 16:19

辜嚴倬雲：不能接受撤免 謝謝雷倩挺身承擔

2017-12-27 12:29

新護照出包究責 中央印製廠：我們概括承受

2017-12-27 10:16

護照出包╱曾銘宗爆：印製廠高層 覺得很委屈

2017-12-27 14:17

新護照爆出大烏龍 央行回應了

2017-12-26 20:52

外交部推責任？ 中央印製廠：我們不會這麼講

2017-12-27 11:35

藍綠皆批太離譜 要求外交部懲處

2017-12-27 00:12

【重磅快評】黃志芳人走茶涼 小英疊床架屋要安插誰？

2017-12-27 11:44

外交部為護照桃機照道歉 洪孟楷：100%的說謊

2017-12-26 21:30

悍馬車動力測試翻覆 金門陸軍副連長身亡

2017-12-27 12:06

役政署長上成功嶺送蘋果致意 朱學恒：到現在仍沒道歉

2017-12-27 06:38

海官新生驕弱學長爆氣槓校方 海軍：依獎懲規定辦理

2017-12-27 01:02

護照出包全民埋單 立委：外交部誰負責？

2017-12-27 14:22

護照出包 領務局長陳華玉請辭獲准

2017-12-27 17:47

新南向辦公室才撤 又設2新南向小組

2017-12-27 00:20

共軍機艦繞台 陸軍喊：敢來就遭始料未及頑強抵抗

2017-12-27 13:34

郭位：台灣核電減少空汙 救了6千人命

2017-12-27 14:14

新聞眼／護照出包 危機處理不及格

2017-12-27 00:09

台鐵排骨便當加料求變 這位立委仍最愛60元基本款滷排

2017-12-26 21:15

別怕王美花打臉 孫大千4招教蔡英文搶救低薪

2017-12-27 07:33

護照設計鬧烏龍 許毓仁指外交部犯了2錯誤

2017-12-26 21:00

監察院點出勞退金提撥問題 勞動部：加強查核

2017-12-26 21:45

影／39歲車長疑過勞猝死家中 台鐵：工時符合勞基法

2017-12-27 13:59

預算被刪幅度全國最高 涂醒哲向市民道歉

2017-12-27 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top