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6義籍神職人員獲身分證 「我們的心早已是台灣人」

2017-12-27 00:25聯合報 記者張芮瑜／宜蘭縣報導

宜蘭縣代理縣長陳金德（前排右2）昨致贈6名義大利籍神父及修士身分證。 記者張芮瑜...
宜蘭縣代理縣長陳金德（前排右2）昨致贈6名義大利籍神父及修士身分證。 記者張芮瑜／攝影
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民國40至50年代醫療資源匱乏，多名義大利籍神職人員飄洋過海到台灣，終其一生奉獻行醫不支薪，現在全已年逾8旬，步履蹣跚、白髮蒼蒼。昨有6人領到身分證，他們感動地說，身分證是台灣對他們最大的肯定。

「我們的心早就已經是台灣人。」來台53年、已經80歲的謝樂廷神父，以照顧肢體障礙...
「我們的心早就已經是台灣人。」來台53年、已經80歲的謝樂廷神父，以照顧肢體障礙者為終身職志。 記者張芮瑜／攝影
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「我們的心早就已經是台灣人。」來台53年、80歲的謝樂廷神父，以照顧肢體障礙者為終身職志。他說，在義大利的家人總會擔心遠在台灣的他，但他覺得台灣人親切、可愛，總告訴家人不必憂心；如今獲得台灣身分證，是一生最大的肯定，他會持續堅持服務，延續這份愛。

昨天獲得身分證的義大利籍神父李智（左）來台已63年，今年91歲，是6人中最年長者...
昨天獲得身分證的義大利籍神父李智（左）來台已63年，今年91歲，是6人中最年長者，他一口流利台語，身體硬朗健康。 記者張芮瑜／攝影
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來台63年的李智神父91歲，是6人最年長者，說得一口流利台語，身體硬朗。李智認為年輕孩子要脫貧，可透過教育改變命運，因此曾把表現優異的孩子送到義大利進修學習；他說，台灣人友善和睦，能和聖母醫院醫護、其他神父一同共事，是最開心且值得的事。

呂若瑟神父（左）98年設立環境優雅的聖嘉民老人長期照顧中心，為宜蘭老人提供完善照...
呂若瑟神父（左）98年設立環境優雅的聖嘉民老人長期照顧中心，為宜蘭老人提供完善照顧。 記者張芮瑜／攝影
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呂若瑟、呂道南、李智、謝樂廷、傅立吉神父和卡通靈修士，6年前同台獲移民署頒發永久居留證，呂道南昨因年邁生病臥床，無力到場領取。

「與其說神父和修士成為宜蘭人，不如說所有宜蘭民眾藉此謝謝你們的貢獻。」宜蘭縣代理縣長陳金德昨天至羅東聖母醫院，為神父們圍上圍巾，親手交付證件，場面溫馨。

陳金德說，羅東聖母醫院在溪南扮演重要醫療角色，以前生大病送來聖母醫院，唯一不用擔心的就是沒錢，院方長年給宜蘭人溫暖的照顧，不向貧病患者追討費用，令人感恩。

民國40至50年代多名義大利籍神職人員飄洋過海來到台灣，一生行醫奉獻不支薪，現在全已年逾8旬，昨天宜蘭縣代理縣長陳金德致贈6名神父及修士身分證。

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