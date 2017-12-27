「巧克力神父」獲身分證「台灣人讓我愛上台灣」

2017-12-27 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



來自非洲剛果的神父高福南（右）昨由新北市副秘書長林祐賢代表頒身分證。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

來自非洲剛果的58歲「巧克力神父」高福南，來台奉獻25年，昨天獲頒身分證；他是目前特殊功勳歸化台灣並獲身分證的神父和修女中，最年輕的一位，也是第一位非洲人。他說，自己還在學習，「是台灣人的關愛，讓我愛上台灣。」

巧克力神父 甜暖惹人愛

新北市副秘書長林祐賢昨天代表頒發身分證，林祐賢說，大家暱稱高福南「巧克力神父」，不僅是因為膚色，也因為他的慈愛像巧克力一樣香甜溫暖；天主教台北總教區總主教洪山川也誇「就像巧克力，大人小孩人見人愛。」

高福南拿到身分證後，用字正腔圓的台語說「腳踏實地愛台灣」，獲得熱烈掌聲。他強調自己很喜歡台灣，早就覺得自己是台灣人了，而且是台灣人的關愛，讓他愛上台灣，「我所做的善事是大家教我的，我還在學。」

來自非洲剛果的神父高福南（前排右二）獲昨頒中華民國國民身分證，天主教永和聖母升天堂教友都來給高福南祝福。記者魏翊庭／攝影 魏翊庭 分享 facebook

高福南前晚興奮地睡不著，想起剛來台灣時，沒想過會待那麼久，也有過恐懼，但是教友和其他朋友的關心，讓他愛上台灣，也學會流利的國語、台語，更喜歡上台灣文化，他說，「夜市是我學台語的另外一間教室。」

921受災戶 濟弱當天使

高福南33歲來台，曾在台北萬華、台中霧峰、南屯和南投埔里服務，長年深入偏鄉。921大地震時，他在霧峰成了受災戶，也體會災民無助，因此成立霧峰兒童教育關懷站；88風災時，他不畏艱辛從台中送物資到交通中斷的阿里山和東埔，救濟災民。

2年前到新北永和服務，因為超愛小孩，今年催生「護苗專案」，由1到3個教友組成護苗天使，認養南投仁愛鄉弱勢幼童，當他們的天使。高福南也深入社區鄰里，邀請老人每天到教會做操，希望教會成為老人的另一個家。