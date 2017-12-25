政院將主導少子化政策 民團問：牛肉在哪？

2017-12-25 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



政府一直端不出少子化對策，衛福部說，未來將由行政院主導。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛福部不僅原擬花六億元執行的育兒百寶箱確定喊卡，少子化專案辦公室也只開幾次會，提不出優質「政策牛肉」，甚至遭外界質疑運作停擺。衛福部說，未來少子化政策將由行政院主導，但民團認為，行政院「育人攬才計畫」仍看似空殼，還說少子化問題環環相扣，政府、企業都應共同思考對策。

生育率持續低迷，少子化被視為國安危機，衛福部今年四月成立少子化辦公室，力拚總生育率從一點一提升到一點六，當時就曾挨批「提振生育率屬行政院責任」、「衛福部角色錯誤」；衛福部原本在前瞻計畫中爭取三期、每期各二億元預算，要送新手父母育兒百寶箱，內容包括育兒、兒福資源等資訊，以及嬰兒照護用品等。

衛福部長陳時中說，行政院正進行整體性的育人攬才計畫，百寶箱只是單一零星政策，國家經費應運用在更有效率的計畫上，目前正與行政院主計總處研究調整預算程序。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶說，衛福部沒明確方案，找不到最佳托育模式；托育政策催生聯盟召集人劉毓秀說，跨國長期研究證實，平價、優質托育有效提高整體生育率，但我國長久把托育視為人民自己的事。

劉毓秀還說，少子化環環相扣，與薪資結構差、房價高、結婚花費、托育費高都相關；解決少子化，政府、企業和整體社會都應共同思考。

據了解，行政院育人攬才計畫由政委林萬億主持，明年會提出通盤性方案，最快可能下周有眉目。