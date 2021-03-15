兩步驟訂閱udn Chrome Push 接收新聞零時差！

警政署臉書粉專「NPA署長室」日前發文宣傳警專招生，內容卻引起兩極化的討論。粉專貼文po出一張警員打靶訓練與夜市射氣球遊戲的合成圖，照片上寫道「喜歡射氣球嗎？那來當警察」，並附上招生資訊。該貼文自12日po出至今，吸引了破萬人按讚，引起廣大迴響，不少網友覺得這樣的招生宣傳很有哏，但也有人覺得喜歡射擊遊戲與開槍是完全不同的層次，官方文宣把開槍當成噱頭，有濫施暴力的暗示，玩創意踩到紅線，不太妥當...

2021-03-14 17:08