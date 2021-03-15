兩步驟訂閱udn Chrome Push 接收新聞零時差！
根據市調業者 NetMarket Share 統計，2016年在電腦桌面瀏覽器佔有率上，Google的網路瀏覽器Chrome，已成為最多人使用的瀏覽器。《聯合新聞網》為滿足使用者多方位接受訊息的需求，即日起推出Chrome Push新聞功能，只要簡單的兩小步驟，就能收到udn Chrome新聞推播通知（notification）。
訂閱 udn Chrome Push 簡單步驟如下：
打開 Chrome 瀏覽器並連線到《聯合新聞網》官網，網頁右下角會出現一個橘色小鬧鐘，點選它後，選擇「允許」顯示通知的權限，即可透過Chrome接收重要訊息，零時差掌握新聞動態！
目前Windows PC、Chromebook、Android手機等Chrome瀏覽器皆支援Push推播，網友開啟權限後即可立即體驗使用。
另外，若要取消新聞訂閱，步驟也非常簡易。
兩個步驟，即可進行取消推播通知：
《桌機版取消推播》
步驟1，看到桌面右下角的顯示推播通知，按下設定的齒輪符號。
步驟2，在主機名稱模式，選擇udn.com 選擇禁止後，按下完成即可取消。
《手機版取消訂閱》
步驟1，看到手機顯示通知推播，按下設定的齒輪符號。
步驟2，點選清除並重置，即可完成。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言