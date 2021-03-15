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兩步驟訂閱udn Chrome Push 接收新聞零時差！

聯合新聞網 / 本報訊

根據市調業者 NetMarket Share 統計，2016年在電腦桌面瀏覽器佔有率上，Google的網路瀏覽器Chrome，已成為最多人使用的瀏覽器。《聯合新聞網》為滿足使用者多方位接受訊息的需求，即日起推出Chrome Push新聞功能，只要簡單的兩小步驟，就能收到udn Chrome新聞推播通知（notification）。

訂閱 udn Chrome Push 簡單步驟如下：

打開 Chrome 瀏覽器並連線到《聯合新聞網》官網，網頁右下角會出現一個橘色小鬧鐘，點選它後，選擇「允許」顯示通知的權限，即可透過Chrome接收重要訊息，零時差掌握新聞動態！

只要開啟Google Chrome 瀏覽器，就可隨時接收聯合新聞網推播的每日精選要聞。
只要開啟Google Chrome 瀏覽器，就可隨時接收聯合新聞網推播的每日精選要聞。

目前Windows PC、Chromebook、Android手機等Chrome瀏覽器皆支援Push推播，網友開啟權限後即可立即體驗使用。

另外，若要取消新聞訂閱，步驟也非常簡易。

兩個步驟，即可進行取消推播通知：

《桌機版取消推播》

步驟1，看到桌面右下角的顯示推播通知，按下設定的齒輪符號。

步驟2，在主機名稱模式，選擇udn.com 選擇禁止後，按下完成即可取消。

取消udn Chrome Push 只要兩個步驟即可完成。
取消udn Chrome Push 只要兩個步驟即可完成。

《手機版取消訂閱》

步驟1，看到手機顯示通知推播，按下設定的齒輪符號。

步驟1，看到手機顯示通知推播，按下設定的齒輪符號。
步驟1，看到手機顯示通知推播，按下設定的齒輪符號。

步驟2，點選清除並重置，即可完成。

步驟2
步驟2

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