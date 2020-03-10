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江啟臣談傅案：循陳玉珍前例「水到渠成」
國民黨新任主席江啟臣是國民黨史上第一位由立委兼任的黨主席，他昨天表示，國民黨不能再期待一位英明領袖做出所有決定，他將推動十一人決策平台集體領導，結合眾人之智、廣納各方意見，讓國民黨政體決策更周延、更貼近民意。
至於外界關注的立委傅崐萁恢復黨籍案，江啟臣表示，傅案已經進入黨內程序，目前傅崐萁也加入國民黨團運作，他希望能讓程序完整走完，並循立委陳玉珍前例，讓傅加入黨團運作一段時間後，自然而然可以水到渠成。
江啟臣將請中常會授權黨主席成立十一人決策平台，包括黨主席、秘書長、黨務主管、黨團代表兩位、中常委三位，以及三位縣市首長，希望發揮諮詢與協助黨主席決策的功能。凡是黨內重大決策都會由這個平台開會決定，不會只由主席一人決定；平台會盡量採取共識決，至少是最大共識，不會採用表決方式。
「選舉結束就是團結的開始。」江啟臣說，世代間需要的是對話、不是對抗，需要的是合作、不是衝突。
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