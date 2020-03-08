聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／江主席橫掃勝出 投票率低是警訊

聯合報 / 本報記者周志豪
國民黨黨主席補選昨天由江啟臣（中）勝出，他在中央黨部發表感言。 記者季相儒／攝影
國民黨黨主席補選昨天由江啟臣（中）勝出，他在中央黨部發表感言。 記者季相儒／攝影

國民黨主席補選由青壯派立委江啟臣以橫掃之姿勝出，但一年多任期內要讓黨從二○二○敗選後重建，兩岸路線與青年政策困境能否找到解答是大挑戰，選戰過程種下的世代交替矛盾與集體領導承諾，亦恐成推動改革的包袱。

國民黨主席候選人郝龍斌昨天前往天母投票所投票，得知結果後也恭賀江啟臣。 記者葉信菉／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌昨天前往天母投票所投票，得知結果後也恭賀江啟臣。 記者葉信菉／攝影

二○二○大選國民黨再遭逢重大挫敗，兩岸路線與未獲年輕人青睞被認為是兩大敗選主因，青年聲音無法進入決策系統，被認為是黨改革無方的關鍵，現在由黨內青壯派領袖之一的江啟臣直接領導黨務，無疑是直接面對問題的方法。

然綜觀這次主席補選過程，江啟臣在兩岸等敏感議題上，回應多四兩撥千斤，表現反如政壇老手般老成持重；至於爭取青年支持，江也僅提到要大量起用青壯世代擔任黨內核心職務，主張與過去主事者大同小異，未見新創意。

正因江啟臣長期以來的保守行事風，反映在這場選戰中，才會從一開始的備受期待，選戰末期卻跌跌撞撞，最後雖壓倒性贏得選戰，但激不出黨員投票熱情，青年特質遭質疑，整場選戰投票率僅近百分之卅六就是警訊。

青年特質不足，連帶使江啟臣無法在這場選戰一開始，就讓世代傳承成為不可擋的風潮獲得黨內支持，導致「世代對決」氛圍不但無法為自己選情加分，反使黨內既得利益者產生世代交替的恐懼，一度讓選情亮紅燈，上任後勢必要積極解決。

江啟臣喊出當選後要集體領導，雖展現無私的態度，卻也反映江在黨內威望仍嫌不足問題。先不說要如何號令十五位黨籍縣市長，集體領導決策過程是否成為多頭馬車，甚至被特定人架空，黨內也不是沒有擔憂。

江啟臣當選黨主席後，國民黨政黨形象確實瞬間耳目一新，但包含兩岸路線是否調整？如何爭取青年支持？

甚至是黨內世代日後要如何溫柔交替？對僅在百分之卅六黨員參與的選戰中勝出的江，難題才正要展開。

國民黨 江啟臣 投票率

延伸閱讀

江啟臣當選國民黨主席 林佳龍臉書上恭喜

江啟臣當選國民黨主席 陸學者：兩岸論述應充實

恭喜江啟臣當選 徐永明：別學歷任主席搞「江習會」

江啟臣當選黨主席 林佳龍：期待他促進朝野良性競爭

相關新聞

國民黨黨主席補選 江啟臣大勝 贏郝龍斌4萬多票

國民黨主席補選結果昨天投開票，立委江啟臣以四萬六千多票的大幅差距勝出，將在一年多的黨主席任內領導黨再造工程。贏得世代之戰的江啟臣表示，未來會更努力讓大家看到國民黨的改變，落實在競選中所提出的政見，且就任後第一步將赴美國華盛頓訪問。

觀察站／江主席橫掃勝出 投票率低是警訊

國民黨主席補選由青壯派立委江啟臣以橫掃之姿勝出，但一年多任期內要讓黨從二○二○敗選後重建，兩岸路線與青年政策困境能否找到解答是大挑戰，選戰過程種下的世代交替矛盾與集體領導承諾，亦恐成推動改革的包袱。

江啟臣當選黨主席 國民黨首度未收到習近平賀電

國民黨主席補選由立委江啟臣當選，不過國民黨自晚間7點15分宣布結果後，至今都還未收到中國共產黨中央委員會總書記習近平的賀...

江啟臣當選黨主席 洪孟楷：3改革讓外界再相信國民黨

國民黨主席補選由青壯派立委江啟臣勝出，黨籍立委洪孟楷在臉書上建議江，國民黨要啟程，要推動3大改革：中常委組成結構需檢討、...

江當選主席 綠：盼國民黨共同挺政府防疫

國民黨主席補選結果出爐，民進黨昨天表示，對於國民黨順利完成黨主席改選表示恭賀之意，期待並祝福新主席江啟臣開創新局；新冠肺炎是當前全球最大挑戰，衷心盼望江啟臣上任後，朝野政黨能在當前朝野共同防疫的基礎上，持續支持政府相關的防疫工作。

走蔣經國路線 朱立倫暖身 拚明年黨主席

國民黨主席補選由立委江啟臣當選，不過，這只是前哨戰，明年的黨主席改選才是領導中心確認的重要指標。新北市前市長朱立倫已開始「暖身」，定調走蔣經國路線，為明年黨主席之戰復出做準備；另外，江啟臣的黨務新人事布局，據了解，黨祕書長將由廖了以接任，且不排除兼任副主席。

藍縣市長盼江當國民黨「桶箍」 韓：盡力配合

國民黨主席補選由立委江啟臣當選，國民黨籍縣市首長紛表祝賀，同聲希望江為國民黨開創新局。新北市長侯友宜說「責任的開始，加油，好好做事！」彰化縣長王惠美呼籲黨內同志即便支持對象不同，選舉過後，大家要攜手合作，讓台灣更好。

藍中常委換血 新人近半 換票聯盟大勝

國民黨中常委昨天完成改選，卅二席選任常委，十六位現任常委當選連任，新人當選有十六位，老將、新人各半，是國民黨中常委由黨代表選舉以來最大的換血，而四位具立委身分的候選人也全數當選。

江啟臣當選國民黨主席 林佳龍臉書上恭喜

國民黨今（7）日進行黨主席選舉，結果由現任立法委員江啟臣勝出，晚間交通部長林佳龍於臉書上向江啟臣道賀，以下是他臉書全文。

恭喜江啟臣當選 徐永明：別學歷任主席搞「江習會」

立委江啟臣當選國民黨主席。時代力量黨主席徐永明透過臉書表達恭喜之意，並建議江不要延續歷任國民黨主席惡習，搞「江習會」，重...

江啟臣當選黨主席 林佳龍：期待他促進朝野良性競爭

立委江啟臣當選國民黨主席。交通部長林佳龍晚間也在臉書發文恭喜表示，兩人都是學者從政，曾經是前後任行政院新聞局長、立法院的...

民進黨祝賀當選 江啟臣留言盼為防疫共同努力

民進黨今天恭賀立委江啟臣當選國民黨主席，期待並祝福江啟臣開創新局。江啟臣到民進黨臉書留言表示感謝，因疫情未平息，國民黨會...

熱門新聞

台灣是防疫模範生！CNN大讚：這10點全世界都該好好學

3名新冠肺炎確診個案病情嚴重 張上淳：案34搶救中

全球疫情統計／全球新冠肺炎累計破10萬例！伊朗死亡總數增至145人

批蘇貞昌「氣度小」、「短視政客」被點名道歉 醫師再開嗆

立院怎麼回事？吳斯懷竟「順時中」高嘉瑜被同黨狠噹

國民黨主席之爭郝龍斌承認敗選 盼江啟臣實踐改革承諾展新氣象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。