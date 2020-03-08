觀察站／江主席橫掃勝出 投票率低是警訊

國民黨主席補選由青壯派立委江啟臣以橫掃之姿勝出，但一年多任期內要讓黨從二○二○敗選後重建，兩岸路線與青年政策困境能否找到解答是大挑戰，選戰過程種下的世代交替矛盾與集體領導承諾，亦恐成推動改革的包袱。

國民黨主席候選人郝龍斌昨天前往天母投票所投票，得知結果後也恭賀江啟臣。 記者葉信菉／攝影

二○二○大選國民黨再遭逢重大挫敗，兩岸路線與未獲年輕人青睞被認為是兩大敗選主因，青年聲音無法進入決策系統，被認為是黨改革無方的關鍵，現在由黨內青壯派領袖之一的江啟臣直接領導黨務，無疑是直接面對問題的方法。

然綜觀這次主席補選過程，江啟臣在兩岸等敏感議題上，回應多四兩撥千斤，表現反如政壇老手般老成持重；至於爭取青年支持，江也僅提到要大量起用青壯世代擔任黨內核心職務，主張與過去主事者大同小異，未見新創意。

正因江啟臣長期以來的保守行事風，反映在這場選戰中，才會從一開始的備受期待，選戰末期卻跌跌撞撞，最後雖壓倒性贏得選戰，但激不出黨員投票熱情，青年特質遭質疑，整場選戰投票率僅近百分之卅六就是警訊。

青年特質不足，連帶使江啟臣無法在這場選戰一開始，就讓世代傳承成為不可擋的風潮獲得黨內支持，導致「世代對決」氛圍不但無法為自己選情加分，反使黨內既得利益者產生世代交替的恐懼，一度讓選情亮紅燈，上任後勢必要積極解決。

江啟臣喊出當選後要集體領導，雖展現無私的態度，卻也反映江在黨內威望仍嫌不足問題。先不說要如何號令十五位黨籍縣市長，集體領導決策過程是否成為多頭馬車，甚至被特定人架空，黨內也不是沒有擔憂。

江啟臣當選黨主席後，國民黨政黨形象確實瞬間耳目一新，但包含兩岸路線是否調整？如何爭取青年支持？

甚至是黨內世代日後要如何溫柔交替？對僅在百分之卅六黨員參與的選戰中勝出的江，難題才正要展開。