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國民黨因背離核心價值敗選 中常委林杏兒：喊抓戰犯的人才是戰犯

香港01 / 屈彥辰
現任國民黨全國青工總會長、國民黨中常委林杏兒接受專訪，指出國民黨最大問題是沒有核心價值。 （洪嘉徽攝）
現任國民黨全國青工總會長、國民黨中常委林杏兒接受專訪，指出國民黨最大問題是沒有核心價值。 （洪嘉徽攝）

2020大選國民黨大敗。國民黨面臨的是革新或消失歷史洪流中的抉擇時刻，國民黨接下來的作為，將決定國民黨的最後命運。《香港01》專訪現任國民黨全國青工總會長、國民黨中常委林杏兒，她針對國民黨的「多事之秋」、外界關注的幾個核心問題，闡述看法。

敗選因背離核心

香港01：2020國民黨大敗，各種改革聲音出現，如把黨改名、找回黨的核心理念跟價值、促組織扁平化等等，這些改革聲音在2016年敗選甚至更早之前就已出現，國民黨有沒有改革是一回事，但這些意見似乎是治標不治本。依您在黨內的觀察，您認為國民黨接下來的革新之路應如何走？

林杏兒：綜觀每次國民黨敗選的檢討報告，實際上內容相差不遠，改革總淪為口號，關鍵在於國民黨對於幾個關鍵議題的回應模糊不清。國民黨在主權問題、香港反修例風波、青年參政等重要議題上屢屢失分。「習五點」已經扼殺掉九二共識的空間，而在反修例風波中，國民黨也沒有明確回應，導致國民黨被貼上更多不利於台灣的標籤，青年參政方面又缺少年輕人的參政途徑，「國民黨人才很多，但人才總被當免洗筷」。

過去國民黨不是沒有青年培育的計劃，如洪秀柱任黨主席時推展的「武林計劃」，南投縣、桃園市都有青年素人選上地方民意代表，這是成功的例子，國民黨應該繼續延續下去，此外也不應該選舉年才開始培養青年蹲點，應該早些準備，「否則容易淪為炮灰」。最重要的是國民黨背離了三民主義，與財團站在一起，不去傾聽基層的聲音，這是國民黨失去了自己的核心價值。

香港01：每次國民黨敗選，總以「抓戰犯」的方式，抓出相關人等檢討，少從更為宏觀的國民黨結構去找出國民黨敗選的原因。就這個問題而言，您的觀察如何？

林杏兒：往往喊抓戰犯的就是戰犯之一。國民黨區域立委的初選是透過民調進行，選出適合的人選，這部分沒什麼問題。最大問題是國民黨的不分區名單，名單的代表性不足，缺少各行各業各界的專業人才，甚至就連國民黨的不分區名單究竟如何產生的，中央委員們也完全不清楚，更無法說服黨內同志。中央委員們只是被動的行使「不同意權」，針對不分區名單應該要召開「臨時中央委員會」，透過討論選出具有代表性的不分區名單。

國民黨主席補選於3月7日登場，參加補選的郝龍斌和江啟臣。（中央社）
國民黨主席補選於3月7日登場，參加補選的郝龍斌和江啟臣。（中央社）

年輕化未必等於改革

香港01：本次黨主席補選，有人解讀是世代之爭、改革跟守舊之爭，亦有人認為兩位候選人背後的支持群各有不同，不能以表面的年齡論斷。您怎麼看這次的黨主席補選？

林杏兒：國民黨全面年輕化未必等於「改革」，此時更不應該挑起世代之爭。美國民主黨總統初選參選人桑德斯（Bernard “Bernie” Sanders）已經78歲，提出來的政見仍舊得年輕人支持。這次黨主席補選，兩位候選人提出的政見事實上差不多，但重要的是郝龍斌對中國大陸的強硬態度，對於主權問題絕不退讓，北京方面對此也表示不能諒解。最近的黨內抹黑文宣事件，就是一種黨內互鬥，不能讓假文宣影響選舉，國民黨也不能再「逢選分裂」。

林杏兒秀出手機，展示不明人士抹黑黨主席候選人郝龍斌的文宣。 （洪嘉徽攝）
林杏兒秀出手機，展示不明人士抹黑黨主席候選人郝龍斌的文宣。 （洪嘉徽攝）

香港01：這次國民黨中常委選舉傳聞「賄聲賄影」，從換票到請客送禮都有傳出，您對中常委選舉或中常會制度的觀察？

林杏兒：國民黨的黨代表、中央委員、中常委選舉是有問題的，大老能夠從中給予年輕人的幫助是「換票」，但這又使年輕人淪為橡皮圖章，年輕人沒有表達意見的空間。現行的中常會制度因為可以代簽，導致實際到場開會人數不用過半，這樣造成中常會的功能性不足，代簽制度應該廢除。中常委本身也無功能性，無法發揮專業，有些中常委事實上是有財經專業背景的。中常委如要接地氣，應分區選舉，中常委本身也應該依照專業分組，以利發揮專業。現行的黨代表2000多位，應該把黨代表人數減少，並分區、分組、分功能。

過去的行動中常會發揮了很好的傾聽基層跟黨員聲音的功能，這項措施應該保留，中常會也應讓地方民代、地方首長甚至議長進入，中常會並與國會連結，才能落實在野黨的功能，這樣也才能接地氣。

國民黨兩岸路線應有彈性

香港01：就您常辦活動、勤跑地方的經驗來說，您認為一般民眾對國民黨還有期待嗎？

林杏兒：一般人民一致的共識是不能一黨獨大，普遍人民希望能有強而有力的在野黨，但國民黨可以扮演什麼角色？國民黨給一般人的印象就是「又老又紅」，老不一定不好，重點是能不能跟上時代潮流，而最關鍵的是「不能親紅」。如果在野黨無法符合一般人跟年輕人的期待，選民為什麼要把票投給在野黨？

最根本來講，是國民黨的核心價值相當模糊，而核心價值模糊又影響到國民黨在不同的公共議題上搖擺不定，反而全部都不討好。對中國大陸的態度必須明確，「中華民國在台灣」這件事情不能退讓，國民黨必須堅守這個立場。

香港01：國民黨敗選後，有人認為國民黨的兩岸路線必須重新修正，您怎麼看這事情？

林杏兒：國民黨的兩岸路線，黨內有好幾種聲音，有認為必須保留九二共識的，也有認為必須拋掉九二共識的，但無論如何國民黨的兩岸路線必須經過辯論，找出國民黨的兩岸路線。國民黨少了民進黨那樣的路線彈性，民進黨會依照當時的時代氛圍，修正他們的路線，國民黨相較之下較為僵化。其實中間選民不討厭國民黨，但國民黨的定位不明確，反修例風波上也沒有明確回應，國民黨的角色是模糊的，國民黨一定要找到一條自己的兩岸路線。

延伸閱讀：

【國民黨主席之爭】兩岸態度見風轉舵　映射國民黨崎嶇改革路

台學者：國民黨的兩岸論述不比民進黨高明，又缺乏攻勢

文章授權轉載自《香港01》

國民黨 中常委

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