傅黨籍案／最快下周三常會完成核備

國民黨中常會二月五日通過無黨籍立委傅崐萁回復黨籍案，遭質疑違反程序，但中常會昨天仍確認議事錄，代理主席林榮德更指派考紀委員周守訓代理考紀會主委，最遲下周二召開考紀會，正式審議此案，最快下周三常會完成核備程序。

周守訓昨天表示，考紀會是合議制討論，只要湊齊開會人數，他一定會主持會議，按照過去參與會議經驗，大家有共識就通過，沒共識就行使表決。據了解，考紀會最快這兩天就會發開會通知。知情人士並指出，中常會和考紀委員會支持傅的動作是同步進行，連高雄市長韓國瑜都已致電考紀委員，一旦開會，傅崐萁恢復黨籍案就會完成最後程序。

中常會昨要求林榮德盡速開考紀委員會審議傅案，雖然黨內一再提醒處理此案要符合情理法，並兼顧社會觀感，但出席常委最後仍依計畫，由林榮德直接指派考紀委員周守訓代理考紀會主委。

考紀會主委魏平政因不同意傅案處理方式請辭，考紀會承辦人員請假到三月六日，黨高層幕僚直到前晚仍勸諫林榮德不能「硬幹」，且到底為什麼非要在代理主席期間過傅案，必須對黨內及社會有個說法。

但林榮德及挺傅中常委仍決定在昨天中常會處理考紀委員會的問題，在廿位常委出席、五位常委代理簽到下，挺傅常委建議，由林榮德在考紀委員中指派代理主委，林榮德當場與周守訓通電話獲得同意，與會常委無異議通過，周的任期到三月七日補選出新任黨主席為止。

魏平政昨在律師葉慶元臉書留言質疑，考紀會主委應由「祕書長」簽報主席核定，提請中常會通過後聘任之；但據了解，常會要通過的周守訓人事案，代理祕書長曾銘宗事前並不知情，也未參與，林榮德指派人事案時，曾銘宗當時是在上洗手間，回到常會廳案子就過了。