家中有孩子後，親友的一句話有時也可能讓父母感到不是滋味。一名人妻分享，孩子從出生起就相當難帶，哭鬧時間甚至比睡覺還多，直到2歲左右仍有些語言發展遲緩的情況。沒想到大姑得知後，竟說出「有些小孩是來報恩，有些小孩是來報仇」，讓她聽完相當不舒服，忍不住上網詢問自己是否想太多？

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，兒子出生後，整天哭的時間比睡的時間多，相當不好帶，到了2歲左右，語言發展有些遲緩，大姑聽聞後竟說「有些小孩是來報恩，有些小孩是來報仇」，似乎暗指她的小孩是來報仇，讓她相當不舒服，難以判斷是否為無心玩笑。

貼文一出後，不少網友都表示「雖然她說的是事實，但她也是挺白目的」、「她可能也沒惡意，不過確實令人不適」、「自己說跟別人說差很多的」、「這句話只有當事人自己說，旁人都不適合說」、「怎樣也不該由她嘴巴說出來」、「這話就是讓人不舒服」。

不過，也有網友回應「這句話是中性的」、「我朋友也說她的小孩是來報仇的」、「我也很常說我的小孩是來報仇報恩這種話，太調皮就說報仇，有乖乖就說報恩」、「我自己也會這樣覺得孩子有報恩跟報仇，有好帶跟不好帶的，所以我不會多心」、「真的有的孩子生來就是討債」。

此外，還有網友建議「如果有發現語言遲緩要趕快帶去評估」、「多跟小孩說話，或是多帶他去聽一群人聊天說話，語言進步會比較快」、「不認同報恩報仇說法，他就是個有需求寶寶，有些寶寶需求多、有些寶寶需求少」。

台灣「厭童」風氣愈來愈嚴重？本站曾報導，一名女網友觀察，社群平台經常出現小孩在公共場合哭鬧，路人怒嗆「不會教就不要生」的影片，讓她不禁好奇，為何現代人越來越難以容忍孩子哭鬧？

對此，網友回應，問題根本不在孩子，而是放任不管的家長，留言「小時候根本不敢在外面撒潑，現在外面一堆吵死的小孩，明顯就是沒在教啊」、「比起厭童，我更容易『厭家長』」。也有人表示，如果父母已經努力安撫，自己可以理解，但無法接受家長放任孩子尖叫、奔跑。

另有網友認同原PO的觀點，認為台灣教育缺乏培養對幼童的包容心。孩子仍在學習控制情緒，偶爾哭鬧不代表缺乏教養，成年人不該一聽到哭聲，就認定家長失職。