高雄知名音樂複合式餐廳「藍色狂想」，即將告別經營33年的五福一路舊址。業者近日透過社群公告，五福一路店最後營業日訂於2027年1月2日，消息一出，也為不少高雄樂迷與老顧客留下滿滿不捨。從林泉街創立至今，藍色狂想走過36年歲月，陪伴無數樂迷度過青春、約會、生日與好友相聚的夜晚，未來將於2027年2月遷至駁二藝術特區一帶，以全新據點延續音樂與餐酒文化。

藍色狂想表示，五福一路店營業的33年間，累積許多與顧客共同走過的生活片段。有人從年輕時下班後固定報到，一路坐到步入中年；有人曾在這裡約會、慶生，如今帶著孩子回來，分享當年的青春記憶。對許多熟客而言，這裡不只是一間複合式餐廳，更是一處承載城市音樂記憶與人生故事的所在。要搬遷的消息一出，不少粉絲紛紛熱情留言，「差點嚇死！駁二可以！」、「感謝藍色狂想的存在」、「搬到駁二更好啊」、「還好只是搬家，不是消失」。

為了讓老朋友在搬遷前再次相聚，業者邀請顧客把握2027年1月2日前的最後營業時光，約上昔日好友回到熟悉的座位，重溫過去喜愛的餐點與現場演出。期間也將迎來最後一次在五福一路舊址舉辦的聖誕下雪之夜與跨年活動，並安排Super Band樂團帶來現場演出，讓熟悉的音樂與空間，成為舊址告別前的共同回憶。

告別五福一路，不代表藍色狂想就此落幕。業者預告，2027年2月將搬遷至高雄駁二附近的新據點，未來仍將提供餐酒服務、Live Band現場演出及藝人演唱會等活動，持續深耕在地音樂文化，也期待迎接新一代樂迷走進店內，開啟屬於自己的音樂記憶。

從林泉街起步，到五福一路陪伴高雄樂迷33年，藍色狂想即將翻開下一篇章。2027年1月2日是舊址最後營業日，想再聽一次熟悉的現場演出、與老朋友重返青春時光，不妨把握搬遷前的最後相聚機會。