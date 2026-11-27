韓國天團BTS日前結束高雄場世界巡演，團員們在社群上曾打卡過的景點跟美食，也吸引眾多粉絲爭相朝聖並吹起一波帶貨潮，其中，讓金泰亨狂讚的「方師傅點心坊」奶酥及波蘿麵包，更是一夕爆紅，為了呼應BTS透過音樂傳遞愛與希望，業者宣布捐出50萬元給5個社福機構，將愛心化為實際的公益行動，讓粉絲大讚「真是善的循環，Nice棒！」。

被金泰亨「欽點」的「方師傅點心坊」，其實是在地耕耘超過30年的老店，在高雄擁有多家分店，由於BTS團員在直播中，大讚奶酥及波蘿麵包非常好吃，甚至大玩諧音梗戲稱「奶酥=Nice棒」，因而被粉絲們瘋狂掃貨，業者一連數日加緊趕工以應付買氣。

而昨日方師傅點心坊透過社群表示，「近期，方師傅因為BTS而受到各地許多朋友的關注與支持。對此我們深感榮幸，由衷地感謝 BTS、ARMY 與舊雨新知。」，同時，受到BTS透過音樂傳遞愛與希望、鼓勵人們接納自己，以及長期投入公益、關懷兒少的精神所啟發，「為此我們想呼應這份善用自身影響力、為社會帶來正面力量的精神，將顧客對我們的支持，化為實際的公益行動。」

店家暖心之舉也獲得BTS「阿米們」大讚，直呼「只能用新台幣下架Nice棒了！」、「去高雄一定要吃爆Nice棒！」。