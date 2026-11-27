2026九合一選舉進入倒數最後階段，各地選情競爭激烈，台北市長選戰更是備受關注。有一名女網友透露日前就讀小學五年級的女兒突然問她會投給誰，而她的回答也讓許多網友看了豎起大拇指稱讚，認為大人真的不應該過早讓孩子接觸政治議題，更不應該幫孩子做決定。

原PO在Threads發文表示，台北市長選舉的話題吹進了校園，就連就讀小學五年級的女兒也好奇地問她「媽媽，妳會投給誰？」原PO認為這是每個人的選擇和隱私，因此沒有必要告訴孩子自己的選擇。

她在文中寫道不希望孩子的眼界被大人影響，自己可以陪女兒一起看選舉公報，了解每位候選人的政見，或是了解他們過去為台北市民做過些什麼，就算未來孩子所選擇支持的候選人和她不同，也會予以尊重。

貼文一出獲得一致稱讚，網友們認為不應該讓孩子過早接觸政治，也不應該幫小孩做決定，「價值觀跟教導孩子的方法真的很棒」、「這種正常文現在居然是稀罕事」、「能看到這麼理性公正的文，滿滿的感動」、「妳是我目前看到對於選舉的觀念最好的家長！讚」、「這個舉動超棒，教會小孩識別對的訊息，再讓他們自己判斷決定」、「不論妳支持誰，這才是一個大人應該要做到的事，不讓小孩過早接觸政治，而是等到他們有思辨能力才讓他們接觸」、「少見的認知正確，不幫小孩做決定的正常家長」。

還有過來人分享自己親身經驗，「我9歲的小孩也在問我要投給誰，跟妳一樣，沒有告訴他，比較怕他聽了之後到處講。偏偏台灣的政治，對於不同立場的包容度很低」、「我學生也問過這問題，我直接拒絕回答，因為誰當選，對你們都沒差，一樣要吃飯上課跟補習」、「我媽從小也都是這樣教我，我們頂多投票完稍微討論一下而已」、「我們家也是這樣跟小孩說，包括如果不小心在小孩面前講到也是很快停止這話題」。