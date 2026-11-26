夫妻離婚時，除了房產、存款等財產，另一半的退休金也能要求分配嗎？近日律師蘇家宏指出，夫妻一方婚後賺取的收入，原則上屬於夫妻剩餘財產分配的範圍，符合條件的退休金也不例外。不過，若雙方已經辦妥離婚手續，事後才想到要爭取這筆退休金，是否還來得及主張權利？對此，蘇家宏也進一步解答。

蘇家宏在臉書分享，近日有一名太太結婚30多年，多年來全心投入家庭，沒想到丈夫退休後竟提出離婚，讓她不禁疑惑，自己是否有權分配丈夫的退休金及財產？對此，蘇家宏給出肯定的答案，並解釋「當然可以，先生他婚後賺的錢，這是屬於夫妻財產的一部分，丈夫的退休金，所以也是婚後賺的啊，這個當然要分啦」！

蘇家宏強調，夫妻不應輕易走上離婚一途，但若雙方真的決定結束婚姻關係，就應該保障自身應有的權益，將財產及相關金額計算清楚，再保留彼此協商的空間。他形容，離婚協商就像跳恰恰一樣，「先進一步，再退一步」，先釐清自己依法能主張多少權益，再透過雙方溝通與協調，做出妥善的財產安排，讓彼此即使無法繼續維持婚姻關係，也能好聚好散，「當不成夫妻也當個朋友」。

至於丈夫尚未請領退休金，妻子是否仍能將這筆錢納入夫妻剩餘財產分配？蘇家宏表示，即使退休金尚未實際領取，仍有機會主張分配，並說明「可以，現在原則上退休金，他會有獨立的帳戶，所以從退休金帳戶裡面，可以看出來他的錢是多少」。

至於已經辦妥離婚手續，事後才想爭取另一半的退休金及財產，是否還來得及？蘇家宏提醒，若妻子的婚後財產較少，大部分財產都在丈夫名下，仍可依法主張夫妻剩餘財產差額分配，但務必留意請求權的時效。他強調，「夫妻剩餘財產差額分配請求權，兩年內要主張，如果沒有在兩年內主張，抱歉就沒有了喔」！