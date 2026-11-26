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女友3度拒絕陪逛耶誕城卻轉頭跟朋友去 讓他心寒落淚
一名男網友在Dcard發文抱怨，自己一直很期待與另一半到新北耶誕城約會，沒想到女友多次以無聊等理由拒絕，轉頭卻和朋友一起去，讓他又氣又難過。
原PO透露，女友以前住在板橋，對耶誕城相當反感，但自己從未與任何一任女友去過，因此格外期待。今年他曾3度向女友提出邀約，卻屢屢遭拒，沒想到女友近日與朋友聚餐後，竟與朋友們直接前往耶誕城。
女友解釋，當天一起聚餐的3名女性友人都想去，自己投票輸了才配合前往，並透露她們已經連續近10年一起逛耶誕城。原PO聽完更加生氣，直言兩人交往7個月僅見面12次，正需要透過共同體驗培養感情，女友卻連這點心願都不願成全。
原PO問女友，若今天角色互換，自己拒絕她的邀約，卻和朋友去了同一個地方，她會作何感想？沒想到女友認為這樣正好，可以先替自己探路，讓他頓時無言以對。
雖然最後是原PO主動低頭示好，但他至今仍難以釋懷，一想到耶誕城就忍不住落淚，甚至不知道今年還要不要過聖誕節。
貼文曝光後，不少網友替原PO抱不平，「這種的直接分手就好」、「兄弟，因為你沒那麼重要」、「如果是我被這樣對待，也會滿心寒的」。
不過，也有網友持不同看法，認為團體出遊本來就有需要配合他人的時候，既然明知女友不喜歡耶誕城，不如安排雙方都有興趣的行程。另有人認為，兩人只是無法理解彼此的感受，建議原PO向女友說明耶誕城對自己的特殊意義，再詢問對方是否願意陪他去一次。
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