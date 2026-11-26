一名男網友在Dcard發文抱怨，26歲女友一年半前因憂鬱症離職，至今沒投過任何一封履歷，生活費、家事全由他一手包辦。日前他加班到晚上9點，還特地買宵夜回家，女友的反應卻讓他決心結束3年感情。

原PO透露，女友每天睡到下午2、3點，起床後不是滑手機、追劇，就是叫外送，吃完的餐盒放到孳生果蠅也不丟，衣服全堆著等他下班洗。女友雖有持續就醫、服藥，但每當他建議對方找份輕鬆的打工，或是出門走走，女友便哭著指責他不懂生病的痛苦。

讓原PO更不滿的是，女友經常在Threads轉發女性獨立相關言論，強調女性不該當免費保母，自己的房租、水電及外送費卻全由男友支付。上個月原PO因家中有事，手頭較緊，詢問女友能否平分餐費或節省開銷，竟被指責沒擔當、跟女生計較幾百元很沒格局。

日前原PO加班到晚上9時，順路替女友買宵夜，對方不僅沒道謝，還嫌食物冷掉、沒加辣，甚至埋怨男生追到手後就不再用心，讓他徹底心寒。不過，他擔心提出分手後，女友可能出現不穩定的狀況，相當苦惱。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「她自己吃的不收拾，放到有果蠅，又完全無法自理，只怕你會是下一個憂鬱症患者」、「我不介意養女友，但這種人我一定果斷分手」、「直接跟她說憂鬱症不是不工作的藉口，每個成年人都要為自己的生活負責」、「請她家人接回去自己養吧」。

也有一名重度憂鬱症網友分享，自己同樣由男友負擔家中生活費，但仍持續求職，利用假日兼職，每月賺取1.5萬元支付個人開銷，平時也會打掃家裡、準備晚餐。即使曾經歷一段難以起床的低潮期，後來仍透過出門買菜、散步、寫日記等方式逐漸好轉，希望外界不要因此對憂鬱症患者產生誤解。