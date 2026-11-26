婆媳相處是一門學問，尤其涉及金錢及居住安排，更容易引發家庭紛爭。近日，一名婆婆在網路上發文透露，親家拿出退休金支付頭期款，買了一間房子給媳婦，她不僅打算與丈夫搬進去同住，還邀請自己的女兒及女兒的男友一同入住，甚至將原先預留給親家的孝親房讓給女兒。面對媳婦表達不滿，她卻認為自己早已與親家談妥，不解媳婦為何生氣，引發網友熱議。

一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，親家日前拿出退休金支付頭期款，買了一間房子給媳婦，她與丈夫打算搬進新房，與兒子、媳婦一起生活。由於屋內還有空房，她便順勢邀請自己的女兒及女兒的男友一同入住。

原PO透露，該間空房原本是預留給親家的孝親房，但她事先已與親家商量，承諾等自己的女兒找到工作後，就會幫忙分擔房貸。據她描述，親家聽聞後相當高興，也爽快答應讓出房間。然而，這樣的安排卻引起媳婦不滿，讓她忍不住抱怨：「我都已經跟妳爸爸談好了，妳到底是在不高興什麼？」

貼文曝光後，引來大批網友批評，認為婆婆的行為欠缺分寸，也未尊重媳婦的感受，「那是妳女兒，不是她女兒，錢是娘家爸爸出的」、「沒尊重當事人，又不是親家跟妳住」、「人家是要給女兒的，妳還好意思找自己女兒跟女兒男友住進去」、「媳婦要包養那麼多人喔？難怪現在台灣女孩都不敢嫁了」。

也有網友指出，長輩應適度尊重小夫妻的生活空間，避免過度介入婚姻生活，否則恐影響夫妻感情，「小兩口自己兩人好好建立感情、好好過，相處容易同住難」、「聰明的長輩要懂得分寸，不該介入小夫妻的家」，還有網友認為，多人同住不僅會增加生活開銷，也可能衍生環境清潔、家務分配等問題，進而引發更多家庭矛盾。