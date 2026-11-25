交友軟體上認識的朋友，首次約見面該吃什麼，往往考驗雙方的金錢觀。一名在科技業任職，資產達上億的男網友表示，他日前認識一般行政職的女性，想約對方喝咖啡或吃早午餐認識一下，不料對方嫌棄沒誠意，直接點名要吃高檔無菜單料理，還喊話「看你預算」，但一聽到他表明不會幫陌生人買單後便火速結束話題，讓他無言直呼「擺明想來詐一餐」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文透露，自己近期在交友市場認識一名31歲、在一般公司擔任行政職的女性，原本想說第一次見面先約喝咖啡或輕鬆的早午餐，聊聊看彼此磁場合不合，沒想到對方竟回「上班才喝咖啡」，早午餐也被拒絕，並表示「喜歡吃無菜單漂亮飯」，緊接著直接甩出一長串高檔餐廳清單，最後補上一句「看你預算」。

原PO表示，若是平時就有高消費習慣、見面各付各的完全沒問題，但明明彼此連個性、價值觀都還不了解，對方薪水也不高，卻理所當然預設第一次見面就要有人幫這份「漂亮飯」買單。於是他直接表明「還沒正式交往，不會幫第一次碰面的陌生人出錢喔」，對方原本理直氣壯的態度瞬間卡住，僅留下一句「沒事祝你順利」便結束對話。

貼文曝光後，網友一面倒支持原PO的做法，紛紛留言力挺「她很美嗎？不然誰理她啊，一般行政3、4萬常吃無菜單漂亮飯怎麼可能，除非她一個月10萬以上吃無菜單是日常，不然擺明來坑人的」、「這不是正常女生，應該是存心吃免錢的吧」、「我都讓男生找，他找什麼我就從裡面挑一間」、「我玩交友軟體的時候，不是約星巴克就是約路易莎」、「我跟男友第一次出去吃飯還是我請他，笑死」、「我通常都是看對方要不要付，要AA我也可以，他請客下次我就回請」、「就每個人的價值觀不同啊，你們明顯沒對上，對方就是想找個能隨手花2-3千在陌生人身上而且不心疼的人，沒再浪費更多時間是件好事，想開點」。

但也有網友質疑「連無菜單都出不起、一定很窮」，原PO則無奈回應，自己在科技業工作加上投資理財，目前淨資產勉強達到9位數，過去交往時一直是「全付男」，就連出國旅遊、買車的費用都願意替女友出，只是他會評估眼前的人值不值得付出。若是值得深交的對象，吃再好都可以，但還沒認識就把見面明碼標價成「免付費餐券」，實在沒必要當冤大頭，比起吃無菜單料理，他更看重對方的眼界與內涵。