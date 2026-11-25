仲誼集團創辦人岳啟儒的富商丈夫陳坤保與登山者曾格爾曾扯出婚外情風波，一度引起外界高度關注，不少人以為兩人已經離婚。不過，岳啟儒近日接受主播夏嘉璐Podcasts節目訪問，首度完整談起事件發生後的婚姻修復歷程，坦言自己曾經情緒激動找律師、打算離婚，也曾每天醒來就哭，甚至走在路上都會突然掉淚。但在婚姻諮商後，選擇重新面對這段關係。她也透過臉書強調：「不離婚不等於我不重視女權，修復不代表我鼓勵所有女人包容原諒男人出軌犯錯。」

岳啟儒在訪談中回憶，事件剛曝光時，新聞以「陳姓富商與登山女神」為標題，當時她甚至一度以為報導中的人物是其他人的丈夫。消息曝光後，她的手機訊息瞬間被塞爆，自己也因此短暫離家出走，搬到飯店住。那時她在第一時間找律師，情緒激動地想要離婚，但一週後開始思考，是否真的要走到離婚這一步。

她坦言，婚姻牽涉的不只是夫妻兩人，當時小兒子還在高中，兩個孩子都已經長大，雙方家庭也不可能因為離婚就完全切斷關係，因此決定暫時停下來思考。

對話涉詐欺成修復關鍵

岳啟儒表示，自己看過先生與曾格爾的對話後，認為曾格爾的募資過程已經變調。她說，起初對方是以諮詢丈夫、希望尋求登山計畫贊助為由接觸，後來卻進一步表示資金有所短缺，希望丈夫直接提供贊助。岳啟儒認為對方涉及詐欺，所以新聞爆發後，她選擇在臉書發文，目的在於要讓大家知道曾格爾的真面目，但目標並非是先生。

至於為何最後願意繼續婚姻，岳啟儒坦言，一開始也質疑丈夫為何還想繼續，尤其事件中她採取相當激烈的手段應對此事，也想對丈夫表明「如果繼續，這個傷痕不會停」。

丈夫則向她表示，自己真的沒有愛上曾格爾，兩人只是第一次約會，希望能求得原諒。岳啟儒說，對她而言，愛很重要，如何確認對方仍然愛自己，以及自己是否還愛著丈夫，都是必須面對的課題，因此兩人決定透過婚姻諮商處理問題。

岳啟儒透露經過此次險些婚變風波後，更認識自己，婚姻諮商後也讓雙方更加了解彼此的想法，笑稱心理師真的很像翻譯。

岳啟儒曝孩子反應 以是否同房判斷原諒與否

岳啟儒也透露，當時在處理此事時，與丈夫互動並不順利，甚至沒告訴丈夫想提告曾格爾。她形容自己那段時間情緒非常激動，但考量孩子，最後選擇和丈夫和解。事件發生前後，她也曾離家，離開前有先告知孩子。

兩個孩子對父母婚姻危機的反應也不相同。岳啟儒說，小兒子的成熟程度超乎她預期，尊重媽媽的決定；大兒子則在大學就讀期間，曾打電話與媽媽視訊，對父親相當生氣，父子在家中也因此發生不少衝突。她回憶，原本一家人的關係非常好，丈夫也是一名很好的爸爸，正因如此，這次事件帶來的傷害格外深刻。

當時岳啟儒曾要求丈夫搬到三樓睡覺，婆婆又有失智情況，家庭生活承受不少壓力。不過，經過諮商與關係修復後，她反而認為分房睡有不同空間，對彼此相處未必是壞事。她也提到，大兒子當時心裡有另一套想法，以為父母沒有同房睡，是沒有真正原諒。

岳啟儒澄清：許多人都以為她已離婚

岳啟儒也在臉書發文澄清，許多人以為她已經離婚，甚至有人因為她沒有離婚而質疑她的女權立場。她表示，過去接受媒體訪問時，從未刻意避談婚姻狀況，只是沒有必要天天對外公布。這次夏嘉璐得知兩人仍未離婚後，主動打電話詢問是否願意聊聊，她也坦然接受。

岳啟儒強調，選擇離婚不容易，但相較之下，修復關係可能更難。她並不是原諒當年的事件，而是理解了整件事，也更理解自己。她認為自己在經濟與心理上都能獨立，因此擁有選擇權，最後選擇自己，也選擇想過的生活。

貼文曝光後，律師李怡貞留言表示，婚姻發生外遇不代表一定要離婚，重點在於犯錯者面對錯誤的態度，也稱讚岳啟儒的丈夫改過自新，「我之前罵成這樣，他也是不計前嫌賜我頂級好酒」。岳啟儒則幽默回應李怡貞：「不怕他下毒照樣一口乾」。