新北市三重區一名38歲女會計，與丈夫結婚多年，為求子四處奔波，6年多來接受人工授精、試管嬰兒等療程，累計花費超過百萬元仍未能如願。由於丈夫是家中獨子，儘管公婆及丈夫從未施加壓力，她仍自責無法替夫家延續香火，竟瞞著家人獨自開車前往桃園中壢婚友社，準備繳交1000元入會費，拜託媒人替丈夫尋找能生育的新伴侶，甚至表示願意「無條件離婚讓位」，讓擁有43年經驗的資深社工徐乃義聽完當場拒絕，轉而勸她考慮收養或成為寄養家庭。

桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義表示，這名38歲女會計約30歲時與同學結婚，丈夫家中經營金屬加工廠，兩人交往多年，婚後感情融洽，女方也辭去原有工作，進入夫家公司擔任會計。夫妻原本打算先享受兩人世界，婚後兩年再開始生育，沒想到求子之路並不順遂。

徐乃義指出，夫妻倆為了生育，曾依照醫師建議調整飲食、補充營養，也先後前往北部大型醫院、新竹及中壢等地求診，接受人工授精、試管嬰兒等療程，甚至尋求中醫協助。多年來不僅頻繁往返醫院，還得承受排卵針、手術及一次次等待結果落空的失望，累計花費超過百萬元，身心都承受不小壓力。

然而，讓女會計最難以釋懷的並非金錢，而是丈夫身為家中獨子。徐乃義說，女方坦言，公婆相當開明，丈夫也始終體貼包容，從未因生育問題責怪她，但她始終認為自己讓夫家「斷了香火」，甚至覺得繼續留在婚姻中，是耽誤丈夫擁有下一代的機會。

經過反覆掙扎，女會計瞞著丈夫與公婆，獨自開車前往中壢美滿服務中心，希望繳交1000元入會費，委託媒人替丈夫尋找一位善良、能夠生育的女性。她表示，若真能替丈夫找到合適對象，願意無條件離婚，退出這段婚姻，也會設法說服夫家接受。

曾擔任家扶中心主任多年的徐乃義聽完後，當場拒絕這項委託。他認為，夫妻已經為求子付出相當多努力，面對無法掌控的生育結果，應學習共同接受，而不是將所有責任歸咎於妻子，更不需要為了延續香火，親手拆散原本幸福的婚姻。

徐乃義表示，孩子不是父母的私有財產，也不應被視為延續家族香火的工具，若夫妻仍渴望陪伴孩子成長，可以考慮循合法管道申請收養，或向地方政府社會局了解寄養家庭制度，也可以透過家扶基金會擔任認養人，以不同方式關懷需要照顧的兒少。

徐乃義強調，夫妻不必因為無法生育就否定原有的婚姻與感情，與其急著替丈夫尋找所謂的「第二春」，不如重新思考家庭與親子關係的意義，將原本想給孩子的愛，轉化為照顧其他兒少的力量。