原本想替女友慶生，沒想到一頓燒肉卻讓男友萌生分手念頭。一名男網友在Dcard發文表示，自己與女友交往約3個月，上週六特地準備鮮花、預訂燒肉店慶祝生日，卻在用餐時發現桌上的瓦斯爐開關已開啟，爐火卻沒有點燃。店經理得知後立即道歉，並提供整餐7折優惠，女友卻仍堅持要服務人員下跪道歉，讓他無法接受，開始懷疑兩人是否適合繼續交往。

原PO提到，當天燒肉店生意相當忙碌，用餐過程中，他注意到煮湯用的瓦斯爐處於開啟狀態，卻沒有火焰，雖然當下未聞到瓦斯味，仍認為有必要反映安全問題。他隨即請店經理前來處理，對方致歉後提出餐費打7折作為補償，原PO也接受這項安排，原以為事情就此告一段落。

然而，女友對店家的處理方式並不滿意，要求原先負責服務的店員親自到場。根據原PO描述，店員出面道歉後，女友仍激動質問：「妳知道，妳跟剛剛差點害死我嗎？」接著要求對方跪下，甚至批評店員連瓦斯都操作不好。儘管店員再次道歉並鞠躬，女友仍不願罷休。原PO見狀試圖緩和氣氛，認為店家確實有疏失，但不應因此要求服務人員下跪，結果這番話反而讓女友更加不滿。

餐後，女友質問原PO是否認為瓦斯問題不嚴重，還指責他替店員說話、沒有站在自己這邊，認為這種反應太過軟弱，將來恐怕無法保護她。原PO則認為，瓦斯爐未正常點火確實涉及安全，但應透過店家檢討管理流程，要求基層員工下跪並無助於解決問題。他坦言，女友藉此貶低服務人員的態度讓自己產生「生理厭惡」，儘管交往期間相處大致融洽，仍忍不住思考是否該分手。

貼文曝光後，不少人認為問題並非店員的疏失，而是女友面對衝突時的態度，「不是為了店員，而是一個人的應激反應呈現出的樣貌」、「有時候吃飯看他對服務生的態度就能看出一個人的人品」。也有人提醒「瓦斯沒關是真的很嚴重，但你女友也很嚴重」，認為安全疑慮應受到重視，但不代表可以要求他人下跪。