一名網友今於Threads發文表示，其視障的母親昨天搭乘伊甸社福基金會復康巴士途中，與駕駛聊到台北市長選舉話題，媽媽表態要投給民進黨籍市長候選人沈伯洋，下車後卻遭駕駛辱罵「不只身障還腦殘」。伊甸基金會對此公開致歉，並對事件展開調查。

該名網友發文自述，媽媽是重度視障，昨天上午搭乘伊甸基金會復康巴士，途中駕駛詢問起台北市長選舉要投給誰？網友的媽媽回答要投給沈伯洋，也談及周日關渡宮台北大洋流的情況，駕駛當下沒再多說什麼，卻在媽媽於市政府門口下車後，辱罵媽媽不只身障還腦殘等難聽字眼。

該名網友說，媽媽當下不敢反駁，擔心駕駛後續有其他行為。網友氣憤又自責地表示「只會欺負人家眼睛看不見」、「我媽媽也是台灣人的一份子，憑什麼這樣欺負她」。

對此，伊甸社福基金會也在該文下方留言致歉，並證實該名駕駛確實是伊甸員工，目前也正在了解事情經過，後續調查結果及相關處置，會再主動與該名網友聯繫說明。伊甸也強調，會加強教育訓練，要求駕駛、夥伴們保持尊重、專業。