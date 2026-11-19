一名男網友近日交到新女友，對方不僅外型亮麗，身材也完全符合他的喜好，沒想到兩人發生性關係後，他卻因女友私密處散發異味，瞬間失去興致，甚至開始排斥與對方聯繫。

原PO昨（18）日在Dcard發文表示，新女友原本各方面都符合他的理想條件，直到第一次親密接觸，才發現對方明明洗過澡，下體卻仍有濃烈尿騷味，私密處也帶有異味，雖然味道不算太重，但發生性關係時就會明顯飄出。

他透露，兩人前後發生兩次關係，都遇到相同情況，坦言「我現在整個對她提不起興趣，甚至有點排斥跟她聯繫」，直呼這段經歷簡直是悲劇。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「她上廁所完有擦嗎？我看過不知道要擦的」、「尿騷味是可以改善的吧，提醒她上完廁所要擦，在家可以用水沖」。也有人說，異味不一定代表衛生習慣不好，可能與婦科或泌尿道健康問題有關，建議先陪女友就醫檢查。

也有網友批評原PO，「你根本不愛她」、「愛她就帶她去看醫生」、「想辦法讓她知道啊，不說她也不知道你在意的點」，不能因為一次親密接觸不如預期，就開始逃避對方。

根據世界衛生組織（WHO）資料，全球約23%至29%的育齡女性有細菌性陰道炎，主要與陰道菌叢失衡有關，可能出現分泌物異常、魚腥味等症狀。不過，私密處有異味不一定代表感染，也不能單憑氣味判斷病因，若異味持續或伴隨搔癢、灼熱等症狀，建議就醫檢查。