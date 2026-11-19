台大公衛學院最新研究，分析台灣人體生物資料庫近7萬人、追蹤近5年，發現許多因素影響生理年齡老化，其中「獨居」有明顯男女差距，獨居男性生理老化加速快，「勝算」高出17%，女性則無減著差異。學者分析，背後原因與男性社交關係過度依賴配偶有關。

台大公衛學院健康數據拓析統計研究所教授林菀俞與團隊，利用台灣人體生物資料庫，共6萬9462筆資料，追蹤4.9年，分析與生理老化有關的生活習慣。對比追蹤前後，約7%民眾「回春」，生理年齡不增反減。分析43項生理老化相關因素，發現身體質量指數（BMI）、體脂肪率及腰圍對生理老化影響較大。

林菀俞以「勝算」評估生理年齡加速老化風險，「勝算」是指「發生機率除以未發生機率」，若勝算增加，表示加速老化風險上升，若勝算減少，表示加速老化風險降低。 研究顯示，BMI每增加1單位，男、女性生理老化勝算，增加13%至14%。

有助延緩生理老化的健康生活習慣中，烹調肉類魚類未使用油，男、女性生理老化勝算分別少29%及23%；從不選擇油炸豆製品，如油豆腐、臭豆腐及炸豆皮等，男、女性生理老化加速勝算，分別少37%與27%。每天至少吃二種蔬菜，男、女性生理老化加速勝算少32%、20%。過去一年層接觸線香、蚊香、香氛達5分鐘者，男、女性生理老化加速勝算分別為19%、15%。

飲茶習慣也對生理老化加速造成影響，與有喝茶習慣者相比，沒有喝茶習慣的男性及女性，生理老化加速勝算分別增加約7%至5%。林菀俞指出，人體生物資料庫資料雖未紀錄民眾飲茶種類、頻率等，但可推估飲茶習慣延緩老化原因，與茶多酚等抗氧化物質有關，若攝取量增加，有助人體減少發炎、對抗氧化壓力。

「獨居」這項生活習慣，出現明顯性別差距，男性老化加速勝算為17%，女性則無顯著影響。林菀俞分析，男性情感支持多集中於配偶，較少向外主動尋求情感支持，女性支持網絡則相對多元，如子女、姐妹、朋友、鄰居等，因此，即便獨居，女性仍維持一定程度社會連結，且傳統分工下，中高齡男性依賴配偶準備三餐、照顧日常，獨居後對其飲食品質、生活規律影響較大。

台大公衛學院院長杜裕康指出，這項研究揭櫫許多民眾可立即改善的生活習慣，如減少油炸物、少吃肉類、多吃蔬菜、控制體中及體脂率等，雖不致一夜回春，但持之以恆，歷時5年後，可比未改變生活習慣者，延緩數年生理老化。至於獨居男性，應盡量尋求家庭、朋友等提供多元關懷，過去由配偶準備三餐者，也要各界思考，在其獨居後如何提供健康飲食選項。