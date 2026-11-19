一名43歲男子近日在Dcard發文求助，表示自己名下有3間房產，與38歲女友交往約一年，目前女友和她的女兒都住在自己家中。近日他獲得公司外派越南的升遷機會，卻因雙方對婚姻與生育的規劃不同，萌生分手念頭。偏偏女友的女兒為了就讀附近的小學，連戶籍都遷到他家，讓他不知該如何開口。沒想到原PO終於鼓起勇氣攤牌，女友竟跑到公司找他，引發網友熱議。

這名男子在Dcard以「準備外派越南，女友跟她女兒還住我家，該怎麼辦」為題發文，表示自己目前43歲，在一家傳統產業的中小企業擔任技師，家中長輩都已過世，留下3間房子，其中2間出租，另一間則是自住。他與38歲女友交往約一年，目前女友和她的女兒都住在他家。

原PO透露，日前公司副總突然找他談話，詢問是否有意願前往越南帶領小團隊，擔任基層主管。由於自己已經43歲，在傳產工作多年，難得有升遷機會，因此考慮許久後決定接受，預計明年農曆年後正式外派。

然而，原本應該開心迎接事業新挑戰的他，卻因為感情問題陷入兩難。原PO表示，女友一直希望兩人能夠結婚，甚至再生一個屬於他們的孩子，但他從一開始就沒有再生育的打算，平時也相當注意避孕，避免發生計畫外的狀況。

不僅如此，每次陪女友回高雄探親，女友父母總會不斷催促他早點下聘，甚至連吃飯都會談到婚事，讓他只能裝傻帶過。原PO坦言，自己其實很清楚，兩人對未來的規劃根本不同，「她想結婚、生小孩、安定下來，我卻想趁還有機會去國外闖闖」，甚至不排除未來幾年都在越南發展。

只是讓他最頭痛的，並非單純分手，而是女友與女兒早已搬進他家同住，女友的女兒甚至為了就讀附近的明星小學，將戶籍遷到他的住處。原PO表示，當初只是覺得雙方正在交往，同居並無不妥，沒想到如今卻成為難以處理的問題。

原PO坦言，自己並非打算一提分手，就立刻要求母女搬走，但也無法接受未來人在越南，前女友與她的女兒卻繼續住在自己家裡的情況。加上還牽涉孩子的就學與戶籍問題，讓他越想越頭痛。

他表示，最近其實一直有分手的念頭，卻遲遲不敢開口，只好上網詢問過來人的意見，究竟應該先攤牌分手，再給對方幾個月時間找房子，還是先討論搬家的問題，才能避免雙方最後撕破臉。

貼文曝光後引發熱議，不少網友認為原PO既然已經確定沒有結婚生子的打算，就應該盡早向女友說清楚，「趕快跟人家講清楚要分手」、「分手啊，不要耽誤別人，沒有想娶就不要這樣」、「趕快分手吧！不要讓對方一直傻傻等」。

不過，也有網友質疑原PO的處理方式，認為他明知雙方對未來沒有共識，卻仍讓女友與孩子搬進家裡，甚至同意遷入戶籍，難免讓女方誤以為這段關係會走向婚姻。「不想跟她長久，怎麼還會讓她遷戶籍進來？」、「沒有要結婚為什麼不講清楚？打什麼哈哈，浪費人家時間」、「這個年紀沒把對方放進你的人生規劃裡面，為什麼還要跟別人交往？」

還有網友直接質疑他的溝通能力，「這小事你都不知道怎麼解決了，你還想當小領導？」、「連這種溝通都處理不好，你還是待在台灣吧」，認為既然有意赴海外擔任主管，更應該具備處理問題與溝通協調的能力。

面對網友詢問為何同意孩子遷入戶籍，原PO也補充，女友的女兒原本在隔壁學區就讀，後來雙方同居，為了方便才轉學並遷入戶籍。最終，他也鼓起勇氣向女友說明想法，沒想到女友竟跑到公司找他，讓他一度忙於處理雙方的情緒衝突，問題仍然無解。