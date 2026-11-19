結婚不只是兩個人的事，雙方家庭對婚後生活的期待也可能成為衝突導火線。一名母親近日在臉書發文抱怨，30歲女兒的35歲男友上門提親，她不僅沒有要求聘金，還準備150萬元作為女兒的買房頭期款，只希望男方也能拿出同等金額，共同買房並登記在夫妻名下，沒想到卻被男方嫌「太看重金錢、要求太多」。更讓她傻眼的是，男方希望婚後繼續與父母同住，讓她質疑對方是否真的做好成家準備，貼文曝光後引發網友熱議。

這名母親在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己30歲的女兒準備與大5歲的男友結婚，日前男方登門提親時，她便詢問對方婚後打算住在哪裡、如果發生婆媳問題該如何處理，以及每月收入是否足以負擔家庭開銷等問題，希望了解對方對婚姻的規劃與責任感。

原PO透露，自己與丈夫過去將女兒工作後繳交的孝親費存了下來，累積約150萬元，打算作為女兒未來買房的頭期款。他們不要求男方支付聘金，只希望對方也能拿出150萬元，讓小倆口共同買房、共同登記，沒想到男方卻認為女方家長太看重金錢，提出的要求過多，讓她相當不滿。

更讓原PO無法接受的是，男方表示父母希望兩人婚後繼續住在家裡，認為既能省下開銷，父母也能從旁幫忙。不過，原PO認為，男方已經35歲，卻仍無法獨立決定婚後生活安排，凡事得聽從父母意見，缺乏自行成家、承擔責任的自覺。她強調，結婚應是夫妻共同建立家庭，而非女方嫁進婆家後，就得配合男方家庭的生活方式，忍不住質疑：「結婚不能自己決定負責，還得聽父母的話過生活？」更感嘆：「難怪現在的女孩子都不願意結婚。」

貼文曝光後，不少網友力挺原PO，認為男方在婚前就與女方家庭對居住安排及經濟規劃存在分歧，婚後恐怕更容易產生衝突，紛紛勸原PO女兒三思。「快勸版主妳女兒不要嫁進去」、「這種千萬別嫁，要不然嫁過去會吃很多苦的」、「這嫁進去有得受了，要嫁這種的倒不如自己一個人，還輕鬆自在」、「都什麼年代了，還要跟父母一起住？」

也有網友建議，女方家長應該先替女兒保留這筆150萬元，不要急著拿出來共同買房，「直接反對這門親事，要買房就要女兒婚前買，讓女兒有底氣」、「那你就不要把150萬給你女兒，讓她住婆家，受不了自己會跑」、「利弊分析給女兒聽，她結不結婚，看她自己」。

不過，也有網友認為，婚後與公婆同住不一定是壞事，還是得看雙方家庭的相處情況，「公婆若真的人很好，也是可以同住！女兒的150萬繼續存著，不要拿出來用」。