老公只是洗個碗，竟被婆婆誇成「新好男人」！一名女網友抱怨，自己為了備孕辭職當全職主婦，包辦家中99%的家事，老公僅負責洗碗，卻被婆婆當著近20名親戚的面大力稱讚，讓她委屈直呼：「難道沒出去賺錢，就不夠格當好老婆？」貼文曝光後掀起兩派論戰。

一名女網友在Dcard以「只是讓老公洗個碗，婆婆在全家族面前酸我」為題發文，表示自己與老公結婚多年，婚後因為有生育計畫，加上需要積極備孕，因此決定辭職當全職家庭主婦。老公則在竹科上班，收入足以支應家庭開銷。

原PO表示，雖然自己沒有外出工作，但家中從買菜、備料、煮晚餐、洗衣服到整理收納，甚至外出採買生活用品，幾乎所有家事都由她一手包辦。不過，由於她有嚴重的手部濕疹，只要長時間碰水或接觸洗碗精，雙手就容易龜裂流血，因此體貼的老公便主動負責晚餐後的洗碗工作。

原本夫妻倆對這樣的家事分工已有共識，沒想到某天晚上，婆婆剛好帶水果到家裡，看到兒子站在水槽前洗碗，竟忍不住說：「哎喲，下班回來還要洗碗喔。」這番話讓原PO聽了相當不是滋味，認為自己辛苦準備一桌晚餐，老公只是負責洗碗，卻被婆婆說得好像受了委屈，讓她忍不住反問：「那我是不是從早到晚都在上班？」

原PO坦言，當晚因為這件事與老公大吵一架，原以為事情就此告一段落，沒想到上週末參加公公的生日聚餐時，婆婆竟又當著近20名親戚的面提起此事。

當時大家正吃飯聊天，婆婆突然大聲稱讚兒子：「我們XX真的是新好男人啦！每天上班那麼累，下班回家還會幫忙洗碗做家事。」讓原PO瞬間怒火中燒，甚至氣得差點當場離席。

她委屈表示，自己明明包辦家中99%的家事，老公只負責剩下1%的洗碗工作，但在婆婆口中，老公卻成了勤勞做家事的模範丈夫，反倒讓她覺得自己被塑造成整天待在家裡、還要使喚老公的懶惰媳婦。

原PO更心酸表示，自己每天擦地、煮飯，即使手部濕疹發作，仍忍痛完成家務，卻從未得到婆婆一句體諒或稱讚。加上這幾年備孕壓力已經不小，如今還得面對婆婆的言語，讓她忍不住反問：「就因為我沒有出去賺錢，所以我就算做死在廚房裡，只要沒洗那個碗，我就不夠格當個好老婆嗎？」

貼文曝光後引發網友熱議，部分人認為原PO不需要太在意婆婆的話，反而可以順勢稱讚老公，化解尷尬氣氛。「這沒什麼好生氣的吧，妳老公願意做，別人眼紅就眼紅啊」、「謝謝媽媽把某某訓練得真好，把球做還給媽媽」、「我當下會回『我也覺得我老公很棒！我嫁了一個好老公喔！』」。

也有網友替原PO抱不平，認為全職主婦的付出經常被視為理所當然，甚至因為沒有經濟收入，難以獲得夫家尊重。「全職主婦很容易被夫家看不起，女人要有工作，哪怕薪水少至少還是有底氣在」、「全職主婦不管你家事做了99%還是100%都會被認為是應該的」、「那就乾脆不備孕了，回去上班，因為看來另一半連這個事情都處理不好」。

不過，另一派網友則認為，原PO把怒氣發洩在老公身上並不公平，畢竟老公不僅負擔家庭經濟，也願意主動分擔家事，婆婆的發言更不是他能控制的。「你老公也太衰了，碗他洗了，錢他給了，話也不是他說的，挨罵的還是他」、「老公情商太低，他少的是好好安慰你的動作」。

此外，還有不少網友將焦點放在原PO為了備孕辭職的決定，質疑在尚未生育的情況下，家務量是否真如她所說的繁重。「積極備孕而辭職？看起來小孩還沒生，我是不覺得平常家事有那麼多啦」、「為什麼積極備孕就要辭職？根本是懶得上班的藉口吧」、「備孕跟辭職有什麼關係？」。