還沒結婚，就得先替未來婆家出錢？一名女網友抱怨，未來婆家設立「家族零用金」，每人每年要繳5000元，自己尚未嫁進門，就已經連續繳了2年，沒想到後來發現，這筆錢竟被拿去支付部分男方家族成員的吃喝玩樂開銷，讓她相當傻眼。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，家族零用金主要用於出遊、吃飯及聚餐，但她一年只有過年、母親節等少數場合會到男友家，實際使用機會不多。反觀部分姑姑、婆婆及舅舅經常動用這筆錢，姑丈和在外工作的晚輩卻很少使用，讓她質疑分攤方式是否公平。

原PO坦言，自己娘家從不會把帳算得這麼清楚，家族聚餐通常是晚輩請一餐、長輩請下一餐，沒想到未來婆家連吃飯都採AA制，忍不住發文：「認真問這種家族零用金，是正常的嗎？」

貼文曝光後，網友幾乎一面倒替她抱不平，「不正常！重點妳還沒嫁進門，為什麼要繳」、「家族零用金⋯就算妳嫁進去了，也不用妳繳」、「還沒嫁就繳，到底？」

還有人開玩笑提出反擊建議，「幫妳自己本家成立一個，年繳2萬，看他（男友）怎麼說」、「跟他（男友）說這個制度很棒，妳家也要效法，請他每年繳一萬，繳五年送一年」。

事實上，家庭成員之間的公平問題，也是婆媳衝突的常見話題。根據《網路溫度計DailyView》2025年公布的婆媳相處十大地雷調查，以網路討論聲量分析，「偏心、大小眼」排名第2，「愛比較、斤斤計較」則居第6，反映家人之間對付出與待遇的不同期待，容易成為爭執焦點。