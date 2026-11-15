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男友年薪180萬卻斤斤計較「連保險套都嫌貴」 女友氣到想分手

聯合新聞網／ 綜合報導
男友不願分擔部分生活支出，又因嫌保險套太貴而不願使用，讓原PO萌生分手念頭。圖／AI生成
男友不願分擔部分生活支出，又因嫌保險套太貴而不願使用，讓原PO萌生分手念頭。圖／AI生成

情侶交往期間，日常開銷該如何分擔？一名仍在就學的女網友抱怨，男友年薪高達180萬元，卻對兩人的生活支出斤斤計較，平時買菜、準備零食幾乎都由她付錢，對方甚至嫌保險套太貴而不願使用。反觀男友購買自己的衣服、鞋子卻相當大方，讓她逐漸對這段感情感到失望，萌生分手念頭。

這名女網友在Dcard以「男友節省到我想分手了」為題發文，透露自己目前還是學生，靠著打工、投資股票及家人提供的生活費，每個月約有3萬元可以運用。儘管男友年收入達180萬元，兩人的日常飲食卻多半由她負責，包括購買食材、零食及下廚準備餐點，男友則負責飯後洗碗。

除了居家開銷，兩人外出約會也採AA制。原PO表示，男友對餐費相當敏感，即使一餐要300元，也會覺得太貴，傾向選擇價格較低的小吃。然而，男友購買自己喜歡的服飾、鞋子時卻不會如此猶豫，讓她難以接受雙方在花錢觀念上的落差。

原PO提到，男友經常以未來要買房為由解釋自己的節省習慣，加上個性固執，讓她覺得溝通困難。更令她不滿的是，對方連保險套都嫌貴，不太願意使用，而她過去曾自行負擔泌尿道感染的治療費用，因此對男友的態度感到生氣，甚至拒絕再發生親密行為。

貼文曝光後，不少網友認為問題並非男友有沒有錢，而是他對共同生活開銷的分擔態度。有人直言「省自己、花別人的真的不行」，也有人認為女方已負責買菜及煮飯，男方不該只以洗碗作為分工，忽略對方付出的時間與金錢。另有網友諷刺「說個笑話：年薪180萬的上班族靠月入3萬的學生養」，勸原PO「快點分，男人可以窮，但是要對妳好」。

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