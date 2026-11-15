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公司員旅女友硬要跟⋯要求他付1.1萬旅費 遭拒竟疑「有漂亮女同事」

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友透露因女友堅持參加他公司墾丁、小琉球員工旅遊，還要求他支付眷屬費一萬一千元，沒想到女友遭拒後懷疑元PO與漂亮女同事曖昧，引發網友論戰。圖／Ingimage 圖／Ingimage
男網友透露因女友堅持參加他公司墾丁、小琉球員工旅遊，還要求他支付眷屬費一萬一千元，沒想到女友遭拒後懷疑元PO與漂亮女同事曖昧，引發網友論戰。圖／Ingimage 圖／Ingimage

公司員工旅遊原本是放鬆身心的福利，沒想到卻成為情侶爭吵的導火線。一名男網友近日在Dcard發文表示，公司安排墾丁小琉球三天兩夜旅遊，員工免費參加，眷屬則須自費1萬1,000元。女友得知後不僅堅持同行，還要求他支付旅費，遭到婉拒後竟懷疑他想趁機與漂亮女同事曖昧，讓原PO相當無奈。

原PO指出，公司近期公布員工旅遊行程，女友得知後立刻詢問能否一起參加。他解釋公司雖然開放攜伴，但眷屬必須自費1萬1,000元，沒想到女友聽完行程後興致勃勃，甚至表示「1萬1對你來說應該還好吧」，直接要求他報名時順便繳納她的費用。

原PO認為，三天兩夜花費1萬1,000元並不便宜，何況這是公司安排的團體行程，並非情侶自行規劃的旅行，女友除了認識他部門兩名同事外，其他人幾乎都不熟悉。因此，他提議這次先省下旅費，留待明年兩人原本約定的日本賞櫻之旅使用。

沒想到女友聽完當場變臉，不斷追問他是否不想帶自己同行，甚至懷疑公司有許多年輕漂亮的女同事，質問「是不是有漂亮的女同事也會去？」、「你是不是根本不想讓同事知道你有女朋友？」讓原PO傻眼，直呼原本只是討論旅費是否值得，最後竟演變成有沒有曖昧對象的爭執。

貼文曝光後，多數網友認為女友既然想參加，就應自行負擔費用，留言表示「要去還不自己出錢」、「最討厭這種，自己想去就算了，還要把不想花錢扯成有沒有女同事」，也有人建議原PO直接表明金錢底線，避免將討論轉移到感情忠誠度。

不過，也有網友持不同看法，認為1萬1,000元若包含三天兩夜交通與住宿，未必不划算，有人分享自己曾主動支付伴侶的員工旅遊費用，也有人建議雙方各出一半，或讓女友自行付費。

此外，部分網友質疑，原PO真正介意的可能不只是金錢，而是不希望女友參與同事間的活動，反問「所以她出錢你就會讓她去嗎？」認為雙方應先釐清究竟是旅費分攤、相處安排，還是彼此缺乏信任，才能避免爭執持續擴大。

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