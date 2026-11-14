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育兒留停擴大至子女9歲前、60天育兒假明年上路 怎麼請QA一次看

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
明年起，子女未滿9歲的家長，只要過去的育嬰留職停薪2年額度還未申請完，都還可以再請育兒留停、育兒假。聯合報系資料照
明年起，子女未滿9歲的家長，只要過去的育嬰留職停薪2年額度還未申請完，都還可以再請育兒留停、育兒假。聯合報系資料照

立院昨三讀通過「性別平等工作法」與「就業保險法」修正草案，針對在職場、家庭蠟燭兩頭燒的育兒家長，放寬子女未滿9歲以前，還可再申請總長兩年的育兒留職停薪，在兩年的額度裡，可彈性單日請的60天「育兒假」。如果雙親都請滿6個月的育兒留職停薪，兩人還可再各自追加3個月的育兒留停津貼。新制預計明年元月上路，但許多家長霧煞煞，不確定過去申請過育嬰留職停薪、以「日」為單位的30天彈性育嬰假，是否還適用新制？

以下為勞動部整理ＱＡ

Q1：要如何判斷能否依性工法修法後新制，申請育兒留職停薪？

A1：

只要2027年1月1日性工法新制上路時，子女未滿9歲，且家長的2年育兒留職停薪尚未請畢，即可適用修正後育兒留職停薪。也就是子女目前只要8歲以上、未滿9歲，以及過去申請過的育嬰留職停薪總日數未滿2年的爸爸或媽媽，都可以再申請。

舉例說明：

(一)新制明年1月1日施行，子女7歲，且爸爸或媽媽之前請的育嬰留職停薪加起來僅有6個月，還有1年6個月期間可在子女滿9歲前申請。

(二)若明年1月1日施行當日，子女剛好過9歲生日（即9歲第1天），則無法再申請育兒留職停薪。

Q2：原本的2年育嬰留職停薪已使用完畢，還可依性工法修法後規定再申請嗎？

A2：

不行。本次修法未修正每一子女育兒留職停薪2年的總額度。若目前已將2年育嬰留職停薪期間請畢，因權利已行使完畢，無法再請雇主同意留職停薪。雇主可基於照顧受僱者家庭需求，與其約定優於法令標準的育兒留職停薪期間。

Q3：「育兒假」與現行的「以日育嬰留職停薪」有什麼差別？為何要另訂？

A3：

本次性別平等工作法修正後，新增60日「育兒假」，除了將「以日育嬰留職停薪」的暫時性制度，調整符合以日「請假」性質，子女年齡也放寬與育兒留職停薪同為8歲以下，日數也升級加倍為60日。

育兒假年資計算、給假方式，與現行育嬰留停的留職停薪法律概念不同，修正後，留職停薪屬塊狀的暫離職場，勞工與雇主間暫時中止契約關係，年資會中斷，育兒假則是「請假」性質，勞雇關係持續維持，勞工年資不會中斷。

Q4：修法前已經請完30天的以日育嬰留職停薪，還可以再請60日育兒假嗎？

A4：

可以。本次修法將育兒留職停薪、育兒假的子女年齡擴大至「8歲以下」，又育兒假請假日數併入育兒留職停薪期間計算，因總期間仍為2年，所以只要受僱者符合子女年齡，且2年育兒留停尚未請畢，勞工於修法後仍可依規定申請額外完整的60日育兒假，過往已請的以日育嬰留職停薪日數無須扣除。

Q5：「育兒假」與「家庭照顧假」有什麼不一樣？

A5：

一、適用對象、請休事由：「育兒假」是指育有「8歲以下子女」的受僱者，因子女生病、停托、停課、預防接種疫苗、托育與教保服務機構及學校舉辦親職活動，或其他須親自照顧者，得以請休。「家庭照顧假」則是每一位受僱者，只要是有親自照顧家庭成員需求，照顧對象不限於子女，皆可請休。

二、日數限制：「育兒假」日數，每一子女滿9歲前不得超過60日，且併入育兒留職停薪期間(共2年)計算。「家庭照顧假」，受僱者一年可請7日，併入事假(共14日)計算。

三、經濟保障：「育兒假」併入育兒留職停薪期間及津貼，在原請領育兒留職停薪津貼期間內，仍可以請領8成薪資補貼。「家庭照顧假」併入事假，得不給工資。

四、請休單位：「育兒假」以日計算。「家庭照顧假」得以小時請休。

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