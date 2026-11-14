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女生才懂的幸運時刻！她曝「1狀況」含金量爆表 網共鳴：贏了全世界

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己一早起床上廁所時，剛好發現月經來了，忍不住直呼「女生都知道這含金量有多高」。示意圖／AI生成 姜健平
一名女網友分享，自己一早起床上廁所時，剛好發現月經來了，忍不住直呼「女生都知道這含金量有多高」。示意圖／AI生成 姜健平

女生每個月總有幾天得面對月經報到，最怕的莫過於睡到一半才發現經血外漏，不只弄髒內褲，還可能得清洗床單。對此，一名女網友分享，自己一早起床上廁所時，剛好發現月經來了，忍不住直呼「女生都知道這含金量有多高」，引起不少女性共鳴。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，早上起床後去上廁所，發現剛好月經來報到，不必擔心經血沾到內褲或床單，也省去後續清洗的麻煩，讓她驚呼「女生都知道這含金量有多高」。

貼文一出後，不少網友都表示「最爽的是在洗澡時發現來MC！含金量100000000%爆表了」、「沒沾到內褲就會覺得自己贏了全世界」、「上完廁所發現掉下一大坨…賺到」、「沒沾到超開心！還會跟同事炫耀」、「沒沾到⋯就是100分」、「不用洗內褲跟床單就是讚」。

此外，還有網友回應「這樣可以安心的算第一天，有時候晚上睡前來，都不知道是不是要算它為第一天」、「當心情很差很差的時候，突然見到，會興奮地想：原來如此」、「已經一把年紀了還有月經才是含金量爆表吧」。

不少女性也會碰到月經異常的問題。本站曾報導，婦產科醫師曾郁文提醒，月經不規律者可能有卵巢、子宮、大腦三部位的問題，而月經不規則的常見主因之一就是BMI值過高，其不僅是癌症、心血管疾病等慢性疾病的風險因子，對卵巢最直接的影響就是引起多囊性卵巢症候群。多囊性卵巢症候群容易導致排卵異常，包括經血量異常、月經沒來，或合併出現多毛、痘痘變多等情況。

另一方面，月經異常也可能跟子宮問題相關，包含子宮肌瘤、子宮肌腺症都可能導致月經量變大，子宮內膜息肉則可能導致不斷的異常出血，惡性則包含子宮頸癌及子宮內膜癌。腦部問題則可能是下視丘機能障礙，會影響荷爾蒙分泌，導致月經也跟著出現異常，或者腦下垂體異常，如腦部出現腦下垂體腺瘤，最常見為泌乳激素瘤。

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