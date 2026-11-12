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情侶出遊為租車吵翻！男友寧花錢也不願開女友家車 網曝關鍵：他是對的

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨男友堅持租車使得旅費大增，氣得她大喊「為什麼要浪費錢？」 圖／AI生成
女網友抱怨男友堅持租車使得旅費大增，氣得她大喊「為什麼要浪費錢？」 圖／AI生成

情侶出遊原本是件開心的事，卻可能因為交通安排吵得不可開交！近日一名女網友抱怨，自己與男友計畫到高雄墾丁玩4天3夜，原本說好開家裡的車出遊，沒想到男友臨時反悔，堅持要另外租車，導致旅費可能增加近1萬元，氣得她忍不住抱怨「明明有現成的車可以用，為什麼一定要浪費錢？」然而貼文曝光後，網友卻幾乎一面倒支持男友，認為開女友家的車風險太高，萬一發生事故，後續的人情壓力恐怕比租車費用更麻煩。

一名女網友近日在Dcard以「男友寧願多花一萬租車，也不肯開我家的車去旅行」為題發文，表示自己與男友計畫前往高雄、墾丁旅遊4天3夜，且早已安排好住宿、餐廳及行程，甚至連預算都計算得差不多，原先也說好直接開她家的車出遊，沒想到男友卻突然改變主意，要另外租車。

原PO透露，由於父母平時很少開車，家中的車輛大多時間都是停放在家，加上兩人都有駕照，因此認為借來開幾天並沒有問題。至於男友家的車，因為男方父親每天都需要開車通勤，自然不在考慮範圍內。

然而，就在旅行安排幾乎完成時，男友卻突然表示不想開她家的車，堅持另外租車，理由包括不熟悉車況、開起來不習慣，以及駕駛別人家的車會有壓力。男友更反問「那是妳家的車，又不是我的車，萬一發生什麼事誰負責？」

原PO對男友的理由相當不滿，認為家中的車並非老舊車輛，不僅定期保養，車況也相當良好，完全沒有必要另外花錢租車。更讓她無法接受的是，兩人原本已經說好旅行費用各付一半，如今若改成租車，加上油錢、保險等開銷，總花費可能增加數千元，甚至接近1萬元。

她忍不住向男友抱怨，這筆錢明明可以拿來吃更好的餐廳，或升級住宿品質，實在不懂為什麼一定要花在租車上。沒想到男友反而認為她太愛計較，覺得難得出去玩，不應該為了這點錢爭吵。

原PO氣憤表示，根本不是幾百元的問題，而是男友臨時改變原本談好的計畫，導致兩人都必須增加預算。她甚至反問男友，如果今天是男方家裡的車，自己是否也能因為不想開，而要求額外花錢租車？結果男友聽完卻沒有回應。

眼看旅行還沒開始，兩人就已經為了交通問題吵架，男友還認為是她破壞了出遊心情，讓原PO更加無奈，忍不住發文詢問「到底是我太小氣，還是男友真的有點莫名其妙？」

貼文曝光後引發熱烈討論，但多數網友並不支持原PO，反而認為男友的考量相當合理，尤其開女友家人的車，一旦發生擦撞或事故，不僅涉及賠償問題，還可能影響雙方家人的關係。

不少人直言「這題男友是對的！結案」、「如果是我也不想開別人的車，他租車是對的」、「我也不想開別人家的車，有關係的反而會有很多麻煩」、「如有事故，人情債是最難還的」。

也有網友分析，租車雖然需要額外花費，但可以依需求選擇保險保障，責任歸屬也相對明確。反觀開女友家人的車，若不慎發生擦撞，即使願意負責賠償，也可能讓長輩留下不好的印象，甚至成為日後相處的壓力。

除了支持男友租車的決定，也有不少網友提出另一個解決方法，認為既然原PO自己也有駕照，若真的想省下租車費用，不妨由她全程駕駛家中的車輛，「妳來開不就好了？可以省錢也能解決他的壓力不是嗎？」

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