產後情緒低落不容忽視！台東推九周課程 協助媽媽調適身心

女性生產後，除了身體需要恢復，心理也可能面臨不同程度的挑戰。根據衛生福利部資料，約三至八成女性產後會出現情緒低落，約一成可能罹患產後憂鬱症。台東基督教醫院與花蓮慈濟醫院、台東聖母醫院及芳心好美館合作，推出九周「產後身心安頓社會處方箋」課程，透過芳香療法及團體交流，協助媽媽認識情緒、學習調適育兒壓力。

東基產兒科個案管理師王幸媚表示，女性產後回診時會接受產後憂鬱評估，但實際接觸發現，部分媽媽受到荷爾蒙變化、育兒經驗不足及家庭支持等因素影響，容易產生焦慮與不安，若缺乏適時關懷，情緒問題可能持續累積。

這項計畫自7月下旬展開，為期九周，課程包括情緒辨識、自我探索及芳香療法，並搭配精油、按摩油與香氛手札等活動。考量媽媽仍須照顧嬰幼兒，現場也提供托育服務，讓學員能安心參與。

十餘名學員中，有新手媽媽，也有第二胎、第三胎的媽媽。有人透過寫日記記錄心情，有人學習運用精油舒緩壓力，也有人開始主動向家人表達需求，調整與伴侶的溝通方式，並為自己保留獨處時間。

王幸媚指出，社會處方箋並非醫療診斷或藥物治療，而是連結藝術、運動、園藝及芳香療法等生活資源，提供身心支持。這項計畫也是衛生福利部中央健康保險署「115年東區醫院總額風險移撥款推動社會處方箋跨域共創服務方案」的一環。醫療團隊也提醒，若產後持續出現明顯情緒低落或焦慮，仍應尋求專業醫療協助。