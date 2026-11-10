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男友拒帶她過年回家圍爐 一問原因傻眼：前妻還住在家

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO想和男友爸媽見面卻遭拒絕，後來得知男友前妻仍住在他家，讓她聽了非常傻眼。圖／AI生成
原PO想和男友爸媽見面卻遭拒絕，後來得知男友前妻仍住在他家，讓她聽了非常傻眼。圖／AI生成

通常夫妻離婚後，鮮少會再有往來，不過有一名女子發文透露過年想和男友爸媽見面，沒想到遭到拒絕，理由竟是前妻仍住在他家，即使多次要求對方搬出去住，前妻還是不願離開，讓原PO非常傻眼。貼文一出，不少人直言男方問題很大，甚至有說謊的可能，勸她趕緊分手比較保險。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己和男友在外面租屋，但交往兩年，男友總是以「父母難相處」為由，拒絕帶她回家和父母一起吃飯。原PO今年再提議過年想碰個面，男友才坦言前妻每年都會和他家人一起圍爐，因此不方便帶她回家。

她說男友和前妻有生孩子，婆婆認為有孩子才會認同地位，因此同意讓對方繼續住下來，而且女方對公婆的稱呼仍然是叫「爸媽」，讓她聽了非常無言。男友雖然有要求前妻搬回娘家，卻被以工作交通不便跟不願跟孩子分開為由拒絕，他只好安慰原PO並提議結婚後再自己存錢買房，或者到她父母家住，讓她相當崩潰。

貼文引起網友熱議，「我覺得妳男友自己家裡事都沒處理好，怎麼可以在外面肆意且隨意的交起女友？」、「為什麼一定要跟他爸媽吃飯？會比較好吃嗎？」、「所以說為什麼要找有前妻又有小孩的男人？找個單身很難嗎？」、「有沒有一種可能，其實那根本不是前妻，妳只是他外面的小三」、「離婚了還住婆家，這合理嗎？」、「感覺事情沒那麼簡單。離開，找個正常的家庭」。

多數人紛紛勸原PO快點分手，「還不分？留著當寶啊？」、「建議分手，前妻、小孩一輩子都會糾纏著他」、「話說了他們是一家人，妳不是。妳男友也處理不好，趕快脫離比較好」、「快跑，這以後事情會沒完沒了」、「男生一定有說謊，妳還是快分手吧」。

離婚 過年 夫妻 前妻

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