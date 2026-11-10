女穿短裙細肩帶赴同學會竟遭男友罵「像妓女」 網怒：清朝人嗎

一名女網友準備穿漂亮衣服參加高中同學聚餐，沒想到男友看完穿搭照片，竟直接罵她「像妓女一樣」，甚至質疑她穿得這麼暴露，是不是想吸引其他男人，讓她心寒直呼「這段感情是不是有毒？」貼文曝光後，該男友引發網友撻伐。

該名女網友在Dcard發文，表示最近高中同學難得有空，大家相約聚餐。男友過去就不希望她穿得太少，她也盡量配合，這次出門前還特地傳照片給男友看，打算穿著白色細肩帶上衣搭配黑色短裙赴約。

沒想到男友看完照片，竟回覆「X，可以不要嗎？這樣看起來像妓女一樣」，甚至批評她穿得太色情，質疑她是不是想吸引其他男人。原PO難過反問「為什麼要這樣講話」，卻仍遭男友指責。

最後她只好換上寬鬆T恤搭配牛仔褲出門，整場聚餐心情都不好，回家路上更難過得差點哭出來。她委屈表示，「我是女生，我喜歡漂亮，真的有錯嗎？」 不明白自己為何要承受這種羞辱。

貼文曝光後，網友幾乎一面倒痛批男方，紛紛留言「妳媽生妳出來不是給這種口不擇言的貨色糟蹋的欸！」、「不就小可愛背心嗎？又不是什麼穿低胸的，妳男友太敏感吧」、「這樣說就妓女？妳男友是清朝人嗎」，不少人更直接勸原PO分手，認為男方不該以羞辱方式限制女友穿著。