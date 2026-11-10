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從沒告訴女友住哪…她竟突現身家中 40歲男嫌進展快想分手反遭網轟

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶爭吵示意圖。圖／AI生成
情侶爭吵示意圖。圖／AI生成

一名快40歲的男網友，與女友交往3個月，沒想到對方竟在他沒告知住址的情況下，自己找上門，還跟他的家人聊得相當開心，由於原PO也不確定自己有沒有真的那麼喜歡女友，讓他萌生分手念頭，貼文曝光後，引發熱議。

該名男網友在Dcard發文表示，兩人透過交友軟體認識，起初只是想找人聊天，並沒有結婚打算。相處一年多後正式交往，沒想到成為情侶後，反而懷念過去當朋友的自在，不必考慮婚姻與責任。

原PO坦言，自己經常隨口說出讓女友誤會的話。有次逛街聊到未來，他脫口而出「以後我們家也可以這樣啊」，女友立刻認真反問「你是認真的嗎？」讓他當場愣住。

他解釋，自己只是順著話題開玩笑，卻可能讓女友誤以為他已經在規劃兩人的未來。

真正讓他開始想分手的，是女友日前突然造訪他家，還跟母親、妹妹及妹夫聊得相當開心。原PO驚訝表示，自己從未告訴女友住址，沒想到對方不僅找得到，甚至已經融入他的家庭，讓他感到壓力，認為感情進展太快。

原PO坦言，自己不確定是真的喜歡女友，還是習慣有人陪伴，但交往才3個月就想退回朋友，又擔心傷害對方，因此發文詢問，現在分手是否太不負責任？

貼文曝光後，網友幾乎一面倒批評「白話就是我不想負責」、「你不想被婚姻跟責任綁住，只是喜歡有人陪伴，就別再說那些讓人有期待的話給她希望」、「你真的快40歲嗎？什麼話都能用開玩笑帶過」。也有人認為，既然不想繼續交往，就應該早點說清楚，「如果你知道不適合或不想結婚，越快分手越不渣。」

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