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男友偷吃高中閨密還不夠…兩人竟聯手「幹一事」 讓女好崩潰
一名女網友崩潰表示，交往期間遭男友背叛，沒想到第三者竟是從高中認識至今的好閨密！更讓她難以接受的是，兩人早在她與男友曖昧期間就發生性關係，交往後仍持續背著她來往，甚至在她面前假裝第一次見面，讓她直呼「是真的滿錯愕、滿痛的！」
一名女網友在Dcard以「好朋友知三當三，跟我男友發生性行為」為題發文，表示自己與男友透過朋友認識，曖昧半年多才正式交往。當時，高中認識的閨密曾稱讚男方長得帥，原PO便介紹兩人交換Instagram，沒想到這竟成為遭背叛的開始。
原PO透露，男方在追求她時，曾向閨密請教如何追到她，沒想到兩人聊著聊著竟發生性關係。甚至在跟原PO交往後，男友遇到感情問題仍會找閨密訴苦，最後又發生關係。
更誇張的是，這些事情發生在3月至5月，原PO直到10月底才知道真相。她回想，7、8月曾安排兩人碰面，明明雙方早已私下聯絡、甚至發生關係，當時卻還在她面前裝作彼此不熟，甚至打算把秘密永遠藏在心裡。直到男友被揭發其他對不起她的事情，閨密才決定坦承。
貼文曝光後，網友紛紛留言「太棒了，一次丟掉人生裡兩個垃圾」、「標題錯了，才不是什麼好朋友」、「信任本來就是一把雙面刃」。也有人提醒原PO，男友同樣應該為背叛負責，不能將所有過錯都歸咎於第三者。
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